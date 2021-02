I Torrevado online con il nuovo videoclip

I Torrevado online con il videoclip di “Crossing the line”: il brano dà il titolo all’album già disponibile sulle piattaforme digitali

È su Youtube il video “CROSSING THE LINE” brano che dà il titolo all’album dei TORREVADO, già disponibile in digitale negli store e sulle piattaforme su etichetta Hearts – Miraloop Records.

“È un video animato che alterna fantasia e verosimile – dicono i TORREVADO – un viaggio immaginario lungo un sentiero fatto di un continuo susseguirsi di soglie che separano mondi diversi e che il protagonista è costretto a varcare. Questo brano è un invito ad osare, a superare i propri limiti, a non rinunciare ai propri sogni. È solo varcando le soglie che ci limitano che possiamo scoprire altre opportunità, i nostri talenti nascosti, strade che neanche immaginavamo. La vita è troppo piena di possibilità per rimanere dentro i soliti confini”.

Qui il video: https://youtu.be/mXwUBaZQ1y0

Adesso che abbiamo varcato la “soglia” – aggiungono – per noi si sono aperti nuovi scenari creativi, presto partirà il cantiere del nuovo album e soprattutto abbiamo una gran voglia di risalire sul palco.

BIOGRAFIA

Torrevado è un gruppo che nasce negli anni ’80 come band rock progressive ispirata alla musica dei Genesis. Dopo alcuni anni di concerti dal vivo nel 1985 esordisce nel mercato discografico raggiungendo il successo con la hit “Living in the shuttle”, distribuita dall’etichetta Many Records, all’epoca nota in tutta Europa per la produzione di dance italiana. Il pezzo scala le classifiche in diversi paesi come Spagna, Olanda, Francia e America Latina oltre all’Italia. Sarà il brano di punta di Max Mix 3, la compilation Disco-Dance spagnola che raggiunge vendite record. A chiusura dell’ottima stagione di questo primo singolo la band sale sul palco della serata finale di “Disco Inverno” – trasmessa da Rai3. Nel 1986, con l’etichetta Baby Records, esce il secondo singolo “Give me your heart tonight”, una ballata con atmosfere più pop rock che ricorda il Phil Collins di Face Value, bassline in stile Frankie Goes to Hollywood ed è ancora successo. Il Gruppo diventa noto al grande pubblico e appare sempre più spesso sulle televisioni francesi e italiane: Antenne 2 e RAI, dove è ospite tra gli altri a Discoring e Domenica in. Negli anni seguenti i cinque membri della band seguono percorsi diversi, ma i Torrevado ritornano in auge con la nuova ondata anni 80: Italo Dance Mania, una recente compilation pubblicata da Sony Music, li annovera nella storia della Dance. Nel 2018 Nicola Pittaluga, Maurizio Suraci e Claudio Giorgi (I Torrevado) decidono di ridare nuova vita al progetto musicale, sotto la spinta di una ritrovata vena creativa e pubblicano il singolo “Heartbreaker”, quindi nel 2019 firmano con Miraloop e nell’estate del 2020 arriva il primo album, “Crossing the line”. Registrato tra Milano, Londra e Bologna e con la produzione artistica di Gerolamo Sacco, esce con divisione pop di Miraloop Records, “Hearts”, e conquista la top100 Apple Music nel genere “alternative“. L’album mescola la disco music degli esordi con il progressive rock delle origini, dando vita ad un pop-rock innovativo e moderno, caratterizzato da un sound potente, atmosfere avvolgenti, uno stile melodico raffinato. Il primo estratto dall’album è il brano omonimo “Crossing the Line” il cui videoclip viene rilasciato nei primi giorni del 2021.

