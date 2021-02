“Duemila Diamanti” è il nuovo singolo di Ema

Ema online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Duemila Diamanti”: il brano anticipa il prossimo “EP”, di cui è prevista l’uscita nel 2020

Quale può essere il valore di un ultimo bacio? Forse più di duemila diamanti.

Questo il quesito attorno al quale ruota il testo di “Duemila Diamanti”, l’ultimo singolo di EMA. Il brano racconta un’esperienza vissuta davvero, ma che allo stesso tempo va a fondersi con l’immaginazione: tramite la storia del protagonista, che solo poco prima ha rotto una relazione per lui importantissima vengono, in un primo momento, rappresentati tutti i momenti di sconforto e smarrimento, ma nella seconda metà, prende una piega completamente diversa e il protagonista decide di alzarsi e cominciare a correre verso il punto in cui la relazione é terminata, ad esprimere la voglia di rialzarsi, ricominciare a camminare e tornare sui propri passi. Nel finale i due si rincontrano e si fermano uno davanti all’altra: “L’ultimo bacio lo vuoi anche te, forse più di duemila diamanti”.

BIOGRAFIA

Emanuele Prisano nasce il 24 Aprile 1989 a Tivoli, in provincia di Roma.

Dopo aver capito che la musica è il suo mezzo di comunicazione, decide di iscriversi a una scuola di canto all’età di 19 anni.

Nello stesso periodo partecipa al concorso canoro “Una Canzone per l’estate “ dove, oltre ad aggiudicarsi il primo posto, ottiene l’accesso diretto alle semifinali Castrocaro.

Visto il bisogno di esprimere le proprie emozioni decide di iniziare una collaborazione con la casa discografica Cantieri Sonori a Roma e pubblica così il suo primo Singolo “Adesso che“.

Successivamente si chiude in studio per produrre il suo primo “EP” intitolato “Ci Vuole Coraggio” disponibile su tutte le piattaforme digitali da settembre 2019.

Attualmente sta lavorando al suo prossimo “EP”, di cui è prevista l’uscita nel 2020, e nel frattempo continua a perfezionare le sue tecniche di canto ed interpretazione secondo la tecnica del Vms Italia di Loretta Marinez, oltre a perfezionare la scrittura dei suoi brani.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=iVrdwolra04&feature=youtu.be&ab_channel=EMAOfficial

ASCOLTA “DUEMILA DIAMANTI”!

