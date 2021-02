Come poter diventare un trader criptovalute di successo?

Per un trader criptovalute alle prime armi è meglio scegliere le criptovalute più conosciute come Bitcoin, Litecoin o Ethereum: sono più affidabili e stabili

Tutti hanno una idea di cosa rappresentino le criptovalute, ma, sono pochi a capire davvero come funzionano le criptovalute o come è possibile aumentare la ricchezza facendo trading crittografico. Il 2008, è stato un anno di svolta per il sistema finanziario globale. La crisi dei subprime ha gravemente sconvolto tutti, esponendo i rischi dei mercati finanziari. La prima criptovaluta, Bitcoin, è stata creata in questo contesto, come protesta contro la rigidità e la dipendenza delle valute delle istituzioni finanziarie.

Ma Bitcoin si è evoluto ben oltre questa linea, guadagnando popolarità. Una volta presa la decisione di diventare un trader di criptovalute, si hanno molte domande che sorgono, ad esempio, come ottenere criptovalute. Per ottenere criptovalute, si ha la possibilità di acquistarle su piattaforme di scambio o mining. In pratica, per acquistare criptovaluta contro euro, si dovranno cercare delle piattaforme di scambio digitale.

Per creare un account su questo tipo di piattaforma, si dovrà fornire, il più delle volte, copie elettroniche dei propri documenti per la verifica dell’identità e del proprio indirizzo. Più completo e verificato è il proprio profilo, più opzioni di trading crittografico si potranno avere. Quindi, si potrà acquistare criptovaluta trasferendo l’euro dal proprio conto bancario a una piattaforma. Una volta acquistata una certa quantità di criptovaluta sulla piattaforma di scambio, mantenerla sulla piattaforma non è una buona idea. La cosa migliore è pensare a un portafoglio elettronico per proteggere i propri codici crittografici.

Per quanto riguarda il mining di criptovalute, è un modo sicuro per ottenere criptovalute, ma è molto lento. Infatti, sono necessarie apparecchiature ad alte prestazioni con una buona capacità computazionale, software di mining e tempo per prendersene cura. Naturalmente, se non si sta necessariamente cercando di accumulare criptovalute, ma è il trading di criptovalute che interessa di più, è meglio utilizzare piattaforme di scambio o cercare un broker che offra crypto trading o CFD su criptovalute, un derivato che consente di avere profitti significativi.

A tal proposito, Bitcoin prime è un ottimo punto di partenza.

Come strategia di crypto trading, esiste il trading di criptovalute a breve termine e il commercio di criptovalute a lungo termine. Il trader di criptovalute a breve termine è interessante dal punto di vista del profitto possibile, grazie alla volatilità delle criptovalute. Il fatto che le criptovalute non siano regolarizzate fino ad oggi e non siano seguite dalle autorità finanziarie, le rende molto volatili, con conseguenti drastiche variazioni dei prezzi. Il loro prezzo è formato rigorosamente dalla domanda e dall’offerta nel mercato delle criptovalute.

Si tratta di una opportunità, ma, anche, di una minaccia per ovvie ragioni. Ci sono, quindi, alcune regole di base per il trading di criptovalute. Per cominciare è bene investire ciò che si è disposti a perdere. La volatilità della criptovaluta ci consente di avere successo per settimane, ma si può, anche, perdere tutto il profitto ottenuto in 24 ore.

Un trader di criptovalute alle prime armi dovrà, perciò, scegliere le criptovalute più conosciute come Bitcoin, Litecoin o Ethereum. La loro tecnologia è affidabile e sono un po’ più stabili, avendo, già superato alcuni stress test. Per i trader che temono la volatilità delle criptovalute, esiste il trading a lungo termine. In linea generale, è vero che le piattaforme di trading offrono molte opportunità per acquistare e vendere criptovalute, ma non tutte sono state progettate per il trading di criptovalute e, dunque, i costi di partecipazione potrebbero essere piuttosto significativi.

Per coloro che vogliono evitare questi costi o i passaggi per accedere a queste piattaforme vi è la possibilità di scambiare CFD su criptovalute tramite un broker. Andando a concludere, il trading di criptovalute rimane un’area con una forte evoluzione da esplorare per i trader online.