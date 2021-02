Fino al 27 febbraio è aperto il pre-order di “Rocker & Youtuber”: la musica in video sharing nel nuovo libro del giornalista veneto Francesco Bommartini

Divulgatori, musicisti, insegnanti e intrattenitori che diffondono la musica attraverso Youtube: questo è il fulcro del nuovo libro (il quarto) del giornalista veneto Francesco Bommartini, dal titolo “Rocker & Youtuber”, in preorder a partire da oggi e fino al 27 febbraio 2021, in tiratura limitata e a prezzo calmierato attraverso “Produzioni dal Basso” e disponibile in formato ebook e cartaceo.

Rocker & Youtuber in versione cartacea è numerato e con dedica personalizzabile, ed è inoltre disponibile con ulteriori esclusive: cd (a scelta) e libri (“Riserva Indipendente” o “Fuori dalla Riserva Indipendente”), CLICCA QUI per il PRE-ORDER.

“Ho intervistato alcuni tra gli Youtuber italiani più rilevanti”, spiega Bommartini, “scandagliando la loro passione per la musica e le loro idee sulla piattaforma che utilizzano per veicolarla”. Tra preferenze e modalità di approccio, nel libro sono riportate decine di dietro le quinte (anche su come girare i video e affrontare un piano editoriale) e curiosità sulla musica dentro Youtube in Italia. La copertina è opera del grafico Enrico Gastaldelli. Il libro è sostenuto da ArtCorner Music. I protagonisti intervistati nel volume sono accomunati dalla competenza in campo musicale e da un seguito importante sulla piattaforma di video sharing che fa capo a Google. Eccoli:

– Andrea Boma Boccarusso chitarrista ed insegnante metal oriented

– Arcade Boyz duo provocatorio che concentra la propria oratoria su rap e trap.

– Bernardo Grillo batterista ed insegnante di batteria dall’attitudine rock.

– Claudio Cicolin chitarrista ed insegnante, gestisce il sito lezioni-chitarra.it.

– Domenico Bini (cantautore classe 1960, comunemente conosciuto con l’appellativo di “Maestro”.

– Daniele Montesi dei The Suckerz (divulgatore musicale rivolto ai giovani, tra elettronica e metal.

– David Carelse di Chitarra Facile il canale dedicato al mondo della chitarra.

– Danny Metal metal god che coverizza brani impensabili e moolto radiofonici.

– Enrico Silvestrin ex vj di Mtv, ora attivo con il canale Alive.

– Gianluca Grazioli di Metal.it, giornalista cartaceo e web, dedito da circa 30 anni alla causa del metallo

– Vinilicamente il canale di Johnny, dedicato al vinile, con consigli di musica sopraffini ed approfondimenti tecnici.

Ma ci sono anche gli approfondimenti su: divulgatori stranieri (tra i quali Rick Beato a Anthony Fantano); i video musicali più visti su Youtube (a cura della giornalista Floriana Ferrando); la visione estera, con le parole del chitarrista-Youtuber Karri Hanninen; i dischi preferiti degli intervistati; le criticità relative alla concezione musicale classica che si scontra con Youtube e un’intervista esclusiva alla creatrice di What’s in my Bag

Da marzo 2020 Francesco Bommartini ha anche creato il proprio canale Youtube, in cui parla di musica tra interviste, approfondimenti, top 3, unboxKing e reaction. Un modo differente di fare giornalismo, che gli ha permesso di testare con mano il rapporto tra musica e Youtube. E di scrivere con maggiore profondità Rocker & Youtuber.

BIOGRAFIA

Francesco Bommartini è giornalista pubblicista. Esercita la professione da circa 15 anni, sia offline che online. Collabora con Il Fatto Quotidiano, L’Arena e portali web, fondando nel 2003 una delle prime webzine: UnderGround zOne. In passato ha pubblicato su Il Mucchio, Rumore, ExitWell, Classix e ha scritto due libri sulla musica italiana degli ultimi 20 anni (Riserva Indipendente e Fuori dalla Riserva Indipendente) e Verona Rock, a 4 mani con il critico rock Gianni Della Cioppa. È giudice delle Targhe Tenco dal 2014 e dal 2017 lavora come content strategist per Doc Servizi.