Menopausa: l’estradiolo modifica il colesterolo HDL

Elevati livelli di colesterolo HDL da soli potrebbero non essere cardioprotettivi per le donne in menopausa a causa dell’estradiolo

Elevati livelli di colesterolo HDL da soli potrebbero non essere cardioprotettivi per le donne di mezza età in quanto l’estradiolo può influenzare il rischio di malattie cardiovascolari, secondo i dati dello studio SWAN Heart, pubblicati online su “Menopause”.

“I livelli di estradiolo endogeno possono svolgere un ruolo importante nelle associazioni cardioprotettive del colesterolo HDL” affermano i ricercatori, coordinati da Samar R. El Khoudary, professore associato di Epidemiologia presso la Graduate School of Public Health dell’Università di Pittsburgh. “Nelle donne di mezza età, l’associazione protettiva di alti livelli di colesterolo HDL con un minor rischio di calcificazione aortica è evidente solo a livelli più elevati di estradiolo endogeno”.

Studio SWAN condotto su donne di mezza età

I ricercatori hanno analizzato i dati di 478 donne di mezza età (età media, 50,9 anni; 37% non caucasiche) che hanno partecipato allo studio SWAN (Women’s Health Across the Nation), incentrato sulla progressione delle misure subcliniche della malattia cardiovascolare (CVD) durante la mezza età.

I dati per lo studio sono stati ottenuti dalla visita basale dello SWAN Heart. I punteggi di calcificazione dell’arteria aortica e coronarica (CAC) sono stati misurati tramite TAC. La circonferenza della vita, la pressione arteriosa sistolica, il colesterolo HDL, i trigliceridi, il glucosio, la proteina C-reattiva e l’estradiolo sono stati misurati al basale.

Della popolazione dello studio, il 23,53% aveva un punteggio di calcificazione aortica pari o superiore a 100 e il 21,76% aveva un punteggio CAC di 10 o superiore. C’erano 55 donne che avevano alti punteggi di calcificazione aortica e CAC. In modelli non aggiustati, ogni aumento di 1 mg/dl del colesterolo HDL è stato associato al 3% di probabilità inferiore per la calcificazione aortica e a una diminuzione del 4% delle probabilità per il CAC.

Dall’analisi dei dati evidente l’influsso ormonale

I modelli aggiustati non mostravano alcuna associazione significativa tra colesterolo HDL e calcificazione aortica o CAC senza l’interazione tra colesterolo ed estradiolo. Dopo la regolazione per i fattori di confondimento, c’è stata una significativa interazione tra colesterolo HDL ed estradiolo rispetto alla calcificazione aortica.

Un livello più elevato di colesterolo HDL era associato a un rischio inferiore per la calcificazione aortica con alto estradiolo, e c’era un rischio maggiore per la calcificazione aortica con colesterolo HDL alto e basso estradiolo dopo la regolazione per la proteina C-reattiva. L’interazione tra colesterolo HDL ed estradiolo non è stata significativa per il CAC in nessun modello.

Calcolo del rischio cardiovascolare da rivedere in menopausa e post-menopausa?

«Quando si valuta il rischio delle donne per CVD a mezza età, altri fattori, come il mantenimento di peso e una dieta sana, l’essere fisicamente attivi e avere il colesterolo LDL basso, la pressione arteriosa la glicemia controllate, fornirebbero collettivamente un quadro migliore del rischio delle donne rispetto a un alto livello di colesterolo HDL” affermano El Khoudary e colleghi.

“Le attuali linee guida cliniche raccomandano la stima del rischio per gli individui di età compresa tra 40 e 75 anni utilizzando la Pooled Cohort Equation, che prevede un minor rischio a 10 anni di CVD aterosclerotica con l’aumentare del colesterolo HDL. I nostri risultati indicano che questa equazione può sottovalutare quel rischio per le donne che sono in transizioni verso la menopausa, anche se questa inversione è solo temporanea».

Gli autori ritengono che la ricerca in futuro dovrebbe esaminare se la terapia estrogenica durante la menopausa modifica l’associazione protettiva del colesterolo HDL con la calcificazione aortica.

Riferimenti

Swabe G, Matthews K, Brooks M, Janssen I, Wang N, El Khoudary SR. High-density lipoprotein cholesterol and arterial calcification in midlife women: the contribution of estradiol and C-reactive protein. Menopause. 2020 Dec 21. [Epub Ahead of Print] doi: 10.1097/GME.0000000000001706.

leggi