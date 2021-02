Levante Circuit annuncia un 2021 a tutto campo

Levante Circuit svela il programma 2021: date dedicate ad auto, moto, kart, bici ed altri sport con la sicurezza in primo piano

Safe & Emotion annuncia un 2021 denso di impegni per Levante Circuit. La società di gestione dell’Autodromo barese di Binetto diretta da Ivan Pezzolla ha pianificato un calendario ricco di appuntamenti che abbraccia varie specialità e diverse discipline, che pongono la struttura pugliese come riferimento dell’intero sud Italia al centro dell’attenzione sportiva nel segno della sicurezza e della completa inclusione.

Tutti condivisi con Ettore Bassi i progetti ed i programmi Safe & Emotion, l’apprezzato attore appassionato testimonial e lui stesso pilota, sempre pronto a sostenere le iniziative legate ai sani valori dello sport.

La data in evidenza è certamente quella del Levante ROC appuntamento clou fissato nel week end del 19 dicembre, evento di cui vi è stato un esaltante precedente nel 2019.

Attività sportive e non solo, auto, moto, bici, atletica, iniziative dedicate al territorio, didattica, test per case costruttrici e preparatori racing, sono gli impegni che scandiranno il 2021 del professionale staff Safe & Emotion. L’affiatato gruppo di professionisti che nel 2020 ha dato numerose prove e conferme dell’alto livello di preparazione, adeguandosi perfettamente a tutte le nuove norme sanitarie in vigore, oltre che ad esaltare tutti gli aspetti logistici e di sicurezza necessari.

Trofeo del Levante sarà la serie dedicata alle auto, made in Levante Circuit, come la nuova ed inedita idea del Levante ROC Talent, che porterà i migliori protagonisti fino all’appuntamento del ROC a dicembre. Passeranno dalla pista barese tappe di Campionato Italiano, ma anche interregionale e Pugliese come nel caso del Karting. Garantita la completa inclusione in tutte le attività, con i servizi dedicati alle persone disabili, dai corsi base, a quelli avanzati di guida sicura, alle competizioni su auto, moto e kart.

Tutto da scoprire il ricco 2021 del Levante Circuit, che riserva appassionanti sorprese ad ogni appuntamento e che sarà sempre più vicino raggiungendo il pubblico, con più intensi flussi di informazioni e tante immagini che faranno vivere direttamente gli eventi.

Primo data racing quella del 7 marzo con Supermoto, a seguire il Regionale Karting il 21 marzo e l’11 aprile sarà la volta del 1° round del Trofeo del Levante. Ritorna con due date il 3 ottobre ed il 21 novembre il “Trofeo Inverno” atteso e voluto dai protagonisti delle due ruote.

“E’ importante cogliere le opportunità soprattutto nelle situazioni difficili dovute al periodo – afferma Ivan Pezzolla – il nostro staff si è immediatamente adeguato alle mutate esigenze ed è pronto ad offrire il massimo ad ogni impegno in cui saremo coinvolti. I nostri partner non solo hanno riconfermato la fiducia nelle nostre attività, ma ci hanno affiancato nello sviluppo di ulteriori progetti volti ad offrire servizi sempre più vari ed arricchire i nostri calendari con iniziative nuove. Siamo particolarmente grati a Ettore Bassi, testimonial soprattutto nella condivisione dei valori migliori dello sport”.