In arrivo il quinto episodio di WandaVision

Sono quattro gli episodi rilasciati fino ad ora su Disney+ dell’amatissima WandaVision, la prima serie Marvel Studios creata in esclusiva per la casa dello streaming di Topolino.

Per il debutto del quinto episodio, atteso per venerdì 5 febbraio, la Disney ha rilasciato il nuovo trailer e il nuovo poster della serie in 9 episodi dedicata a Wanda Maximoff (interpretata da Elizabeth Olsen) e Visione (interpretato da Paul Bettany), una coppia ‘super magica’.

WANDAVISION, TRAMA E CAST

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate. Un giorno iniziano a sospettare che, nel quartiere in cui abitano, ogni cosa non sia come sembra e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Nel cast anche Kathryn Hahn nel ruolo di Agnes e Teyonah Parris in quello di Monica Rambeau (personaggio che è stato presentato al pubblico in Captain Marvel), Kat Dennings riprende il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World e Randall Park di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp.

WANDAVISION, I NUOVI TRAILER E POSTER