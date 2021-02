Il Tre svela nuovi dettagli sul suo primo disco “Ali” in arrivo su tutte le piattaforme il 19 febbraio e annuncia un Q&A

Si intitola “Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo” il primo disco de Il Tre. Dopo averlo anticipato nei giorni scorsi, il rapper ufficializza l’arrivo del suo primo lavoro full lenght. Un vero e proprio viaggio che racconta l’importanza delle piccole cose: l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi ma anche la lotta continua tra le fragilità e il voler credere nei propri sogni. “Ali” è un guardarsi indietro e in avanti prima del grande salto. È una presa di coscienza di cosa si è guadagnato e di cosa si è perso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

L’album, in preorder, sarà disponibile dal 19 febbraio in vari formati, oltre alla versione standard fisica e digitale, verrà venduto anche autografato, in una speciale edizione per Amazon con cd e T-shirt, un’altra con cd e un evento “Italian Graffiti” su LiveNow e Q&A e in formato vinile numerato con poster e dedica.