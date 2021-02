Draghi da Mattarella per il Governo del Presidente

Mario Draghi atteso stamani al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Conferirò incarico per Governo di alto profilo”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per mercoledì 3 febbraio alle 12 il professore Mario Draghi al Quirinale. La convocazione di Mario Draghi al Quirinale e’ stata annunciata da Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine di una giornata convulsa che ha visto naufragare il tentativo del presidente della Camera di saldare la maggioranza per il ‘Conte Ter’.

“Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche in parlamento per la fiducia a un governo di alto profilo che non deve identificarsi in alcuna formula politica”, ha detto Mattarella come riferisce la Dire (www.dire.it).

“La campagna elettorale – ha spiegato il Presidente – coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Il virus richiede un governo nella pienezza delle funzioni e non un governo con attivita’ ridotta al minimo com’e’ inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per la campagna vaccinale”.

