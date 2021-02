Diabete e infarto miocardio: benefici dalla colchicina

Rischio di eventi cardiovascolari ridotto con colchicina in pazienti con diabete e recente infarto del miocardio secondo un nuovo studio

Come riferito in precedenza, nei principali risultati di COLCOT, gli adulti con un recente infarto del miocardio assegnati a colchicina, un farmaco antinfiammatorio utilizzato per il trattamento della gotta, hanno avuto un rischio ridotto del 23% per i primi eventi cardiovascolari e del 34% di riduzione del rischio per eventi cardiovascolari totali a 2 anni rispetto a quelli assegnati a placebo.

Il razionale dell’analisi di sottogruppo

Un’analisi dei pazienti con diabete arruolati nello studio COLCOT è stata ora presentata da François Roubille, responsabile della Terapia intensiva presso l’ospedale universitario di Montpellier (Francia).

“Prove sperimentali e cliniche hanno dimostrato il ruolo dell’infiammazione nell’aterosclerosi” ha detto Roubille durante la sua presentazione. “Gli effetti della colchicina a basse dosi sono stati valutati nei pazienti COLCOT con diabete, poiché quest’ultimo è uno stato pro-infiammatorio”.

Le caratteristiche della popolazione in studio

L’analisi ha incluso 959 pazienti (età media, 62 anni; 22% donne) a cui è stata assegnata la colchicina 0,5 mg una volta al giorno o placebo.

Nel complesso, i pazienti con diabete avevano maggiori probabilità di raggiungere l’endpoint primario del primo evento ischemico – definito come morte cardiovascolare, arresto cardiaco rianimato, infarto del miocardio, ictus o ospedalizzazione per angina che porta alla rivascolarizzazione coronarica a 2 anni – rispetto a quelli senza diabete (HR aggiustato [aHR] 1,86; IC al 95% 1,45-2,39; P < 0,0001), ha detto Roubille.

Il beneficio evidenziato dai risultati

Tra le persone con diabete, l’endpoint primario di efficacia è stato ridotto del 35% nel gruppo colchicina rispetto al gruppo placebo (aHR 0,65; IC al 95% 0,44-0,96; P = 0,03), ha specificato.

Anche gli eventi ischemici totali nell’arco di 2 anni sono stati ridotti nel gruppo colchicina rispetto al gruppo placebo (rispettivamente 0,48 eventi ogni 100 pazienti-mese vs. 0,96 eventi ogni 100 pazienti-mese; HR secondo modello binomiale negativo 0,53; IC al 95% 0,33-0,87), secondo i ricercatori.

Non vi era alcuna differenza tra i gruppi in termini di eventi avversi totali o gravi, sebbene il gruppo colchicina avesse un tasso più elevato di polmonite (2,4% contro 0,4%; P = 0,008), ha aggiunto Roubille.

“La colchicina alla dose di 0,5 mg al giorno riduce significativamente il rischio di primi eventi cardiovascolari ed eventi cardiovascolari totali rispettivamente del 35% e del 47%, nei pazienti con diabete e un recente infarto del miocardio” ha riferito il ricercatore.

“Lo studio COLCOT e lo studio LoDoCo2 hanno confermato gli effetti benefici della colchicina in prevenzione secondaria. Pensiamo che il prossimo passo potrebbe essere indagare il farmaco in prevenzione primaria e stiamo avviando un grande studio proprio in prevenzione primaria denominato COLCOT-T2D, con oltre 10.000 pazienti con diabete di tipo 2 ma senza malattia coronarica nota” ha concluso Roubille.