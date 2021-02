Alberto Sonzogni pubblica “A little bit older”

Il musicista bergamasco Alberto Sonzogni online con “A little bit older”, il primo singolo estratto dal suo album di debutto “September Man”

Dopo tre anni di duro lavoro compositivo, il musicista Bergamasco Alberto Sonzogni si appresta a pubblicare il suo album d’esordio ‘September Man’ che uscirà il prossimo 12 Febbraio per l’etichetta Freemood – Feelmaker.

‘A little bit older’ è il primo singolo estratto dal disco e mette in evidenza le influenze più country e southern rock di Alberto, che nel brano è accompagnato dalla sua band e dalla voce di Carmen Giammona che compare come ospite.

Le sonorità country, così come quelle AOR e melodic rock, fanno parte del DNA del disco e si miscelano nelle sue dieci tracce.

Sonzogni è stato fortemente ispirato da questi diversi stili musicali, che ha ascoltato intensamente negli ultimi tre anni e lo hanno portato a scrivere ‘September Man’.

‘A little bit older’ è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ascoltalo su Spotify / Youtube / Apple Music

September Man tracklist:

01. The Soundtrack Of My Life

02. A Little Bit Older

03. The Armor

04. Scary World

05. Dear Friend Loneliness

06. Ivory Tower

07. Night Survivor

08. If Your Smile Becomes A Kiss

09. Maybe One Day

10. We Play Together