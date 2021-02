Vendita a domicilio: le associate Univendita offrono lavoro

Dalla vendita a domicilio opportunità di lavoro con le aziende associate Univendita nei settori beauty, alimentari, elettrodomestici, prodotti per la casa e viaggi

Nel mondo del lavoro c’è sempre più spazio per i professionisti della vendita che puntano tutto sulla relazione diretta e personalizzata con i clienti. Lo confermano i piani di crescita delle imprese associate a Univendita, la maggiore associazione del settore della vendita a domicilio. Aziende di cosmetici, alimentari, elettrodomestici, prodotti per la casa e la cucina, viaggi: tutte ricercano collaboratrici e collaboratori per farne consulenti esperti nel proprio settore di riferimento, venditori in grado di proporre alla clientela un’esperienza d’acquisto personalizzata e di alto livello.

«Le imprese di Univendita offrono l’opportunità di fare esperienza in un settore in crescita e al passo con i tempi, in cui l’elevata qualità dei prodotti proposti è abbinata a quel “fattore umano” che fa sempre la differenza, anche oggi che viene accompagnato dall’uso delle tecnologie digitali per comunicare con la clientela e offrire servizi innovativi» afferma il presidente di Univendita Ciro Sinatra.

Cosa significa entrare a far parte di un’azienda di Univendita? Innanzitutto entrare in un contesto in cui i risultati sono direttamente commisurati all’impegno che si intende dedicare all’attività. «Sul piano lavorativo – spiega sempre Sinatra – la vendita a domicilio offre a ciascuno la possibilità di costruirsi il proprio percorso a seconda degli obiettivi che si pone, del tempo che sceglie di dedicare all’attività e anche delle proprie attitudini e passioni, perché gli ambiti in cui ci si può specializzare come consulenti esperti sono i più vari».

L’alto grado di autonomia garantito dalla vendita a domicilio non significa però essere lasciati soli. Al contrario, le aziende di Univendita sono realtà strutturate, in cui ogni collaboratore è affiancato dal proprio team e dai responsabili, e soprattutto, sottolinea Sinatra, «garantiscono gratuitamente tutta la formazione che serve per cominciare, anche da zero, e poi per crescere professionalmente, aggiornarsi e affrontare sempre al meglio il mercato».

Le imprese di Univendita fatturano 1,6 miliardi di euro, contano circa 150mila addetti e 4,8 milioni di famiglie clienti. Le restrizioni e la crisi del 2020 non ne hanno intaccato la dinamicità e la voglia di crescere: nei periodi di lockdown hanno affiancato i propri venditori con nuovi strumenti digitali per coltivare le relazioni a distanza, mentre hanno vissuto una crescita nei momenti in cui si è potuto tornare alle vendite in presenza, sempre svolte in sicurezza. Conclude Sinatra: «Il nostro è un settore che guarda con fiducia al futuro, investe nelle persone ed è pronto ad accogliere chi vuole mettersi in gioco con impegno e serietà».

Tutte le offerte di lavoro 2021 e i riferimenti per candidarsi:

5.000 incaricati alle vendite, 900 capogruppo e 30 responsabili di zona in tutta Italia per Avon Cosmetics Srl . Settore: prodotti cosmetici, di moda e per la casa. Riferimenti: Tel 02.96485111 – avon@avon.it, www.avon.it

100 operatori di vendita e 150 Promoter in tutta Italia per Bofrost* Italia SpA . Settore: specialità alimentari. Riferimenti: selezione@bofrost.it, www.bofrost.it

20 consulenti con esperienza nel settore turistico e 60 senza esperienza in tutta Italia per CartOrange Srl . Settore: turismo, viaggi e tempo libero. Riferimenti: Tel. 02.58321772 (int. 1), ufficioselezione@cartorange.com, www.consulentediviaggio.it

35 operatori di vendita in Lombardia per Conte Ottavio Piccolomini Srl . Settore: grandi vini, liquori, olio extra vergine, esclusive confezioni regalo. Riferimenti: Tel. 02.58018575 – hr@wivitalia.it

950 incaricati alle vendite, 85 capogruppo e 30 responsabili di zona in tutta Italia per Dalmesse Italia Srl . Settore: prodotti per la pulizia della casa, cosmesi e bellezza, lingerie e abbigliamento, tessili per la casa, unità di cottura, sistema riposo. Riferimenti: Tel. 0823.513028 – www.dalmesseitalia.it – info@dalmesseitalia.it

90 incaricati alle vendite, 20 capogruppo e 20 agenti territoriali in tutta Italia per DES Srl . Settore: sistemi innovativi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici e professionali a marchio LUX (distributore esclusivo per l'Italia). Riferimenti: Numero verde 800.098.436 – Tel. 035.4236010 – www.viveresano.eu- info@des-lux.com

1.000 incaricati alle vendite 60 capogruppo e 5 capoarea in tutta Italia per Fi.Ma.Stars Srl . Settore: prodotti biomagnetici per il benessere della persona e dell'ambiente. Riferimenti: Tel. 0332.890221 – www.fimastars.it – info@fimastars.it

1.500 consulenti di bellezza e 45 capogruppo e agenti in tutta Italia per Starline Srl . Settore: prodotti cosmetici e nutraceutici a marchio JAFRA (distributore esclusivo per l'Italia). Riferimenti: Tel. 0332.1434283 – www.starline-italia.com

30 team leader e 10 area manager in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna per Uniquepels Srl . Settore: prodotti di alta cosmesi. Riferimenti: N. verde 800.960.313, Tel. 0461.530000 – www.uniquepels.com – info@uniquepels.com

1.450 incaricati alle vendite, 410 capogruppo, 80 responsabili di zona e 15 capoarea in tutta Italia per Vast & Fast Srl. Settore: asciugatrici a gas ed elettriche di alta gamma. Riferimenti: Tel. 0445.370186 – www.xira.it – www.vastfast.it – job@vastfast.it

3.000 incaricati alle vendite e 200 team leader in tutta Italia per Vorwerk Italia Sas – Divisione Bimby. Settore: robot da cucina. Riferimenti: N. verde 800.841.811 – www.bimby.it

1.000 incaricati alle vendite in tutta Italia per Vorwerk Italia Sas – Divisione Folletto . Settore: sistemi di pulizia per la cura, l'igiene, il benessere dell'ambiente domestico. Riferimenti: Numero verde 800.014.457 – www.folletto.it

1.500 incaricati alle vendite, 45 responsabili di zona e 10 capoarea in tutta Italia per Witt Italia SpA. Settore: prodotti per la cura e il benessere naturale della persona e detergenza ecologica. N. verde 800.231.439 – www.witt.it – info@witt.it

Univendita (www.univendita.it) Qualità, innovazione, servizio al cliente, elevati standard etici. Sono queste le parole d’ordine di Univendita, la maggiore associazione del settore che riunisce l’eccellenza della vendita diretta a domicilio. All’associazione aderiscono: Avon Cosmetics, bofrost* Italia, CartOrange, Conte Ottavio Piccolomini, Dalmesse Italia, DES, Fi.Ma.Stars, Just Italia, Ringana Italia, Starline, Tupperware Italia, Uniquepels Alta Cosmesi, Vast & Fast, Vorwerk Italia – divisione Bimby, Vorwerk Italia – divisione Folletto, Witt Italia, che danno vita a una realtà che mira a riunire l’eccellenza delle imprese di vendita diretta a domicilio con l’obiettivo di rafforzare la credibilità e la reputazione del settore tra i consumatori e verso le istituzioni. Univendita, che aderisce a Confcommercio, rappresenta il 46% del valore dell’intero comparto della vendita diretta in Italia (fonte: Format Research, marzo 2017).