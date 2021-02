Ultimo annuncia: “Sto lavorando al quarto disco”

Ultimo al lavoro a un nuovo album: il cantante, tornato a fine 2020 con “22 settembre” e “7+3”, su Instagram scrive ai fan

“Sto in studio e sto lavorando al mio quarto disco”. Sono bastate queste semplici parole di Ultimo per scatenare l’hype dei suoi fan. Nel giorno del suo 25esimo compleanno, il cantautore ha confermato su Instagram di aver ripreso a scrivere e registrare con costanza.

Con un tour negli stadi rinviato, Ultimo ha preso in mano la chitarra e ha riempito le settimane di lockdown e l’intero stop del settore con carta e penna. Non a caso, alla fine del 2020 l’artista romano era tornato con due brani: “22 settembre” e “7+3”. Ora è tempo di “vivere” in studio ma senza darsi delle scadenze. E per questo ha aggiunto: “Ci vuole ancora un bel po’. Non c’è fretta”.

Ultimo come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è fermo discograficamente al grande successo di “Colpa delle favole”, uscito nel 2019. Alla fine di quell’anno e poco prima dello scoppio della pandemia la pubblicazione di “Tutto questo sei tu”, che ha aperto al nuovo capitolo della carriera del cantautore. Chissà che nei prossimi mesi, Ultimo non aggiunga dei tasselli e pubblichi un nuovo singolo per anticipare il progetto a cui sta lavorando. Nel frattempo, i fan dovranno armarsi di una buona dose di pazienza!