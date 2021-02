Tomb Raider compie 25 anni: festa per Lara Croft

Square Enyx e Crystal Dynamics danno il via ai festeggiamenti per i 25 anni di Tomb Raider: eventi in arrivo per celebrare Lara Croft

Square Enix e Crystal Dynamics hanno dato il via alle celebrazioni del 25esimo anniversario di TOMB RAIDER, l’iconica serie di videogiochi che ha debuttato nell’ottobre 1996. I fan possono accedere alla pagina web dedicata e esplorare le sezioni speciali, che includono approfondimenti dei principali giochi del franchise, immagini, interviste agli sviluppatori, attività e altro ancora. Saranno rilasciati nuovi annunci sul franchise nel corso dell’anno.

Lara Croft

Lara Croft, protagonista di Tomb Raider, è diventata una forza potente nell’industria dei giochi e non solo, e ha lasciato un segno indelebile praticamente su ogni aspetto dell’intrattenimento.

Dall’essere stata nominata ambasciatrice dell’eccellenza scientifica alle apparizioni dal vivo in tour con gli U2, la famosa avventuriera ha toccato la vita di decine di milioni di persone in tutto il mondo. Con oltre 30 titoli di videogiochi rilasciati e centinaia di premi, l’eroina è stata un’icona culturale per 25 anni sugli schermi di casa e su quelli cinematografici, combattendo i T-Rex, portando alla luce antichi manufatti e salvando il mondo da un’apocalisse o due.

Lara Croft, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha vissuto avventure in dozzine di Paesi, esplorato il Mediterraneo, l’Adriatico e il Mare delle Andamane. Si è avventurata in Antartide e nel Circolo Polare Artico e ha riscoperto Atlantide e l’isola perduta di Yamatai.