“The Highlights” è il greatest hits di The Weeknd

The Weeknd regala ai fan il suo primo greatest hits: “The Highlights” è disponibile sul sito del cantante, sono 18 le canzoni contenute nel disco

In attesa della performance alla 55esima edizione del Super Bowl, The Weeknd regala ai suoi fan il suo primo greatest hits. È disponibile sul sito del cantante “The Highlights”, una collezione dei 18 brani più famosi della sua carriera. Da “Starboy” a “Blinding lights”, passando per “Can’t feel my face” e “Call out my name” e ancora “The Hills”, “Earned it” e “Heartless”. Il lavoro, da collezione, non arriverà sulle piattaforme digitali. Al momento, almeno, non è previsto.

La tracklist

1. SAVE YOUR TEARS

2. BLINDING LIGHTS

3. IN YOUR EYES

4. CAN’T FEEL MY FACE

5. I FEEL IT COMING FT. DAFT PUNK

6. STARBOY FT. DAFT PUNK

7. PRAY FOR ME FT. KENDRICK LAMAR

8. HEARTLESS

9. OFTEN

10. THE HILLS

11. CALL OUT MY NAME

12. DIE FOR YOU

13. EARNED IT

14. LOVE ME HARDER, ARIANA GRANDE & THE WEEKND

15. ACQUAINTED

16. WICKED GAMES

17. THE MORNING

18. AFTER HOURS

Ora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tutti gli occhi sono puntati al 7 febbraio quando The Weeknd calcherà il palco dell’halftime al Raymond James Stadium di Tampa in Florida per una performance che ovviamente è ancora top secret. Che la tracklist di “The Highlights” possa essere un indizio dei brani tra cui The Weeknd pescherà per la setlist della serata? Molti pensano di sì.