Michele Cucuzza pubblica “Fuori dalle bolle!”

“Fuori dalle bolle! Come sottrarsi alle supercazzole in rete” è il nuovo libro di Michele Cucuzza: un manuale per genitori e figli

Un manuale di primo soccorso per ragazzi e famiglie, utile per comunicare sempre meglio in rete, sviluppare la propria autonomia senza rinunciare a neanche un follower o un like, diventare più abili nel distinguere i fatti verificati dalle bufale, imparare a riconoscere ciò che più ci serve nella tv in streaming, nei giornali online, nei siti e nei più diversi link. A farci da guida Michele Cucuzza, un giornalista di lungo corso, che racconta – con la sua esperienza un po’ in tutti i media – i suoi punti di vista a proposito di rete e tv, radio e giornali, public speaking e social. Dall’influencer allo sviluppatore di app, grazie ai new media stanno nascendo di continuo nuovi mestieri: ne potrà approfittare chi comunica meglio, chi sa individuare e coltivare le proprie attitudini, puntando a migliorarsi sfruttando la stessa rete, senza paure e con lucidità.

Anno edizione: 2020

Pagine: 192 p., Brossura