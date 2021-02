L’Isola dei Famosi: svelati i nomi dei primi concorrenti

Torna L’Isola dei Famosi: tra i concorrenti del programma condotto da Ilary Blasi, secondo i primi rumors anche Gilles Rocca e l’ex calciatore Paul Gascoigne

L’Isola dei Famosi si prepara al debutto in prima serata su Canale 5, per questa edizione con un doppio appuntamento in onda il lunedì e il giovedì in prima serata.

Alla conduzione del programma è confermata Ilary Blasi. Elenoire Casalegno, invece, secondo i rumors ricoprirà il ruolo di inviata dell’adventure game. La showgirl sarebbe subentrata nel cast dopo il rifiuto di Teo Mammucari.

L’ISOLA DEI FAMOSI, CHI FARÀ PARTE DEL CAST? I PRIMI RUMORS

Manca ormai poco al debutto dello show, prodotto in collaborazione con Banijay, e i rumors sul cast aumentano ogni giorno di più. In queste ore TvBlog ha svelato i nomi dei naufraghi che si starebbero preparando per sbarcare in Honduras. Il cast è certo, come si legge sul sito, manca solo l’ufficialità da parte di Mediaset.

Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca (vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle) e l’ex calciatore Paul Gascoigne. Questi i nomi dei naufraghi della nuova edizione a cui, forse, non prenderà parte Amedeo Goria, giornalista sportivo Rai ed ex marito di Maria Teresa Ruta (attualmente nella casa del Grande Fratello Vip) come si era vociferato nei giorni scorsi.

In attesa di conferme da parte di Mediaset ecco la videointervista della Dire Giovani (www.diregiovani.it) a Gilles Rocca dopo Sanremo 2020: