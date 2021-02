I Love Lego: la mostra al PALP prolunga gli orari

La mostra I Love Lego al PALP di Pontedera prolunga il suo orario di apertura dalle 10.00 alle 19.15 (ultimo ingresso alle 18.30)

Visto il grande successo de I Love Lego, la mostra prolunga il suo orario di apertura dalle 10.00 alle 19.15 (ultimo ingresso alle 18.30) a partire da oggi, 2 febbraio. Un’estensione valida dal lunedì al venerdì pensata per permettere a tutti gli appassionati dei mattoncini più famosi al mondo di vistare la mostra nel modo più agevole e naturale possibile, nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie.

I LOVE LEGO è una mostra promossa dalla Fondazione per la Cultura Pontedera in collaborazione con il Comune di Pontedera, PALP e Arte Per Non Dormire, è organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia ed è realizzata con oltre 1.000.000 di moduli. La mostra fa parte del progetto “Arte Per Non Dormire – Pontedera ed Oltre XXI Secolo”, l’ampio progetto di arte contemporanea per la Regia di Alberto Bartalini.

La mostra I LOVE LEGO è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, per le famiglie e per i più piccoli, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica e divertente che ha come protagonista quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone.

Per garantire l’accesso alla mostra nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza, si potrà anche acquistare il biglietto in loco ma è fortemente consigliata la prenotazione su www.ticket.it.

Tutte le informazioni sono disponibili visitando il sito www.palp-pontedera.it.