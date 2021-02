David Zulli online con il video di “Ieri sera ho visto Paz”

David Zulli online su YouTube con il video di “Ieri sera ho visto Paz”, secondo brano estratto dal nuovo album 2Q20 (due-cu-due-zero)

E’ online il videoclip de ‘Ieri sera ho visto Paz’, secondo brano estratto dal nuovo album di David Zulli, 2Q20 (due-cu-due-zero), uscito lo scorso 1° dicembre 2020 sugli store digitali e in vinile per The Beat Production Srl e CRYTMO Records.

Guarda il videoclip su YouTube: https://youtu.be/omWzVClVi1Y

Zulli gioca con le parole.

Ci si diverte.

Volutamente, esagera!

Ecco allora che, ispirato dai fumi e dall’estetica di Paz, il film – strepitoso omaggio al grande(issimo) Andrea Pazienza – tesse una storia quasi d’amore un po’ strampalata, tutta giochi di parole, costruita su quelle due frasette tanto conosciute dai giocatori di carte: “come quando fuori piove” e “prendi cara questi fiori”.

Quasi un nonsense che per la verità un qualche senso ce l’ha.

E una ricca miscela di elementi – anche qui, volutamente – contrastanti.

Qualche cliché e qualche ossimoro.

Musicalmente narrata a suon di ritmi post-punk vagamente CCCP che jammano con Tito & Tarantula.

Zulli gioca con le parole, si diceva.

E allora ecco che Vallini, alla regia, gioca con lui.

E ci costruisce su un video altrettanto ironico (ma soprattutto auto-ironico) che prende a prestito estetiche Kubrickiane – un bel volo pindarico oltre Paz – dal ‘700 ai giorni nostri, tutto sapientemente mescolato, senza soluzione di continuità.

Un incontro fortuito in un negozio di dischi che non finisce come Kubrick aveva raccontato (e come, probabilmente, Zulli avrebbe sperato).

Ne nasce invece una stabile relazione a tre, tra il settecentesco signorotto un po’ attempato, il nostro improbabile Barry Lyndon moderno, e le due splendide fanciulle.

“Il sogno di ogni uomo”, direte voi!

Macché.

Zulli cucina, sistema, ordina, lava e stira.

I suoi continui e forse un tantino goffi approcci non vanno mai a buon fine: non che vengano rifiutati, neppure arrivano a destinazione, mai capiti o considerati.

Ed ecco che le complicazioni aumentano, raddoppiano, anzi, triplicano.

Dinamiche di coppia portate all’eccesso e tecnologia fuori contesto, ma canaglia.

Una bella gabbia.

No, anzi, solo una gabbia.

Il fiore appassisce.

Zulli guarda Paz.

Le donzelle dormono abbracciate… tra loro.

E pensare che Zulli, questa volta, nel suo nuovo video, non avrebbe voluto comparirci!

CREDITS

IERI SERA HO VISTO PAZ

Audio:

David Zulli: voce, cori e armonie, chitarre, organo

Francesco Forni: chitarre elettriche, cori e armonie

Tommaso Di Giulio: basso elettrico

Pasquale Angelini: batteria

Mix e pre-master: Patrizio Porri Master: Carmine Simeone – Forward Studios

Video:

Marco Vallini: regia

Andrea Olindo Bizzarri: direttore della fotografia

Cristina Lelli: costumi e scenografia

Attori: Giuditta Sin, Sophie D’Ishtar, David Zulli

BIO

David Zulli è un cantautore e musicista polistrumentista, milanese di nascita e romano d’adozione.

Suona la chitarra dall’età di 16 anni, cominciando da autodidatta, poi studiando chitarra classica con il maestro Luigi Naspro prima e chitarra jazz-blues con Gigi Cifarelli, successivamente.

Oggi suona anche basso, mandolino, ukulele e ha studiato pianoforte e flauto traverso.

Dal 1995 al 1998 è stato chitarrista ritmico dei Dedalo, poi chiamati Sten, band di musica rock/hard-rock con venature metal che proponeva brani originali con testi in italiano e inglese.

Dal 1999 al 2001 ha suonato la chitarra ritmica e solista negli ZeroKilled, band rock e pop punk dell’interland milanese.

Dopo qualche anno d’inattività, del tutto casualmente e quasi per gioco, si forma la David Zulli’s Band, che propone spettacoli di cabaret e intrattenimento (dal 2011 al 2014), e rappresenta il momento di ripresa dell’attività musicale. Nascono in questa fase varie collaborazioni con altri artisti, musicisti e cantanti, anche in ambito teatrale.

Nel 2015 e 2016 suona il basso nella formazione live del cantautore romano Zman, per il tour promozionale del suo secondo disco, Parade of Malice.

Nello stesso periodo collabora con Gerardo Cauti (ex To Za Ca) agli arrangiamenti e alle incisioni di alcuni suoi brani originali, suonando parti di chitarra, basso e mandolino.

Il 15 novembre 2017 pubblica il suo primo disco solista, totalmente autoprodotto, con il titolo La danza della nudità.

Nel 2018 inizia la lavorazione del nuovo disco, 2Q20, uscito il 1° dicembre 2020, con la supervisione artistica e la co-produzione di Francesco Forni.

TESTO

IERI SERA HO VISTO PAZ

Come ti chiami?

Come sei arrivata?

Come sei bella!

Come sei stata?

Come ti sei trovata?

Come sono andato?

Come hai detto?

Come ti permetti?!

Come non detto!E come come quando

Quando ti svegli

Quando ti alzi

Quando arrivi

Quando mi parli

Quando ti parlo

Quando non mi ascolti

Quando ti nascondi

Quando ti travesti

E quando poi riappariQuando sei fuori

Fuori di testa

Fuori pista

Fuori dalla lista

Fuori strada

Fuori dalla finestra

Fuori tutti

Fuori solo i brutti

Fuori dal mondo

Fuori tempoFuori piove

Piove pioggia

Piove fango

Piove sulla testa

Piove da giorni

Piove a catinelle

Piove senza sosta

Piove governo ladro

Piove sul bagnato

Non può piovere per sempreGuarda come piove (Come piove guarda)

Come quando vuoi dormire

(e) giaci stesa sul divano

mi avvicino repentino

ed allungo la mia mano

Porto in dono questo fiore

guarda un po’ quant’è carino

ha bisogno del tuo amore

che, non glielo dai un bacino?!

Prendi questo

Prendi quello

Prendi appunti

Prendi il latte

Prendi il resto

Prendi che ti spetta

Prendi e lascia

Lascia e prendi

Prendi tuttoPrendi cara

Cara mia

Cara la mia bella

Cara la mia cara

Kara te

Cara me

Cara mella

Cara la luce

Cara la bolletta

Cara come il fuocoCara questi

Questi tempi

Questi ultimi giorni

Questi ultimi anni

Questi e quelli

Questi cosi[Quelli]

Questi giovani d’oggi

Questi onario

Questi col salario

Questi senza salarioQuesti fiori

Fiori secchi

Fiori colorati

Fiori profumati

Fiori alla finestra

Fiori sul balcone

Fiori al cimitero

Fiori nei cannoni

Fiori sui maglioni

Camicia a fioriGuarda che bei fiori

Come quando vuoi dormire

(e) giaci stesa sul divano

mi avvicino di soppiatto

ed allungo la mia mano

Porto in dono questo fiore

che ho colto per te al mattino

non lasciarlo affievolire

ora glielo dai un bacino?

Come quando fuori piove

Si lo so che vuoi dormire

forse sono un po’ villano

mentre allungo la mia mano

Prendi cara questo fiore

guarda un po’ quant’è carino

ma è svanito già il profumo

che mi passi l’accendino.