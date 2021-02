Roberta Capriglione in libreria “Con il vento a favore”

Roberta Capriglione nelle librerie “Con il vento a favore”: il libro è stato pubblicato anche in lingua inglese con il titolo Over the Tides

A quasi tre anni di distanza dal suo esordio, la scrittrice Roberta Capriglione presenta la nuova versione del romanzo Con il vento a favore.

La protagonista è Olivia, una donna che vive le sue giornate all’insegna della routine e dell’abitudine. Ogni aspetto della sua vita è programmato e segue uno schema ben definito: amore, lavoro e persino l’organizzazione delle giornate sembrano essere scritti a tavolino, quasi con rassegnazione. La vita però non è sempre un mare calmo e, senza chiedere permesso o dare preavvisi, è pronta a sconvolgere i piani e a rimescolare le carte in tavola. E così, con la forza di un uragano, una serie di eventi inaspettati farà crollare senza pietà i precari castelli di sabbia e con questi, anche le certezze della donna.

Quando tutto precipita si rimane intontiti, feriti, stravolti. I perché non danno tregua, il dolore immobilizza. Ogni cosa prende inevitabilmente una piega diversa, ma al tempo stesso, regala occhi nuovi per vivere e interpretare ciò che accade. Questa consapevolezza trascinerà Olivia verso un nuovo capitolo della sua esistenza. Nuovi personaggi e situazioni entreranno in punta di piedi per creare un inaspettato punto zero.

“La vita chiede di aspettare con fiducia. Toglie per poi dare e pulisce il terreno non per renderlo arido, ma per farlo diventare ancora più fertile.”

“Con il vento a favore” è un romanzo semplice e delicato come il soffio del vento, ma al tempo stesso contiene un messaggio forte e potente: a volte il destino vuole solo pulire la strada per lasciare spazio a qualcosa di più grande. È una storia di forza, di rinascita, di crescita personale: è un invito a non arrendersi mai. È un percorso in salita che trascina verso un incredibile volo ricco di emozioni, di sentimento e di speranza.

La scrittura è scorrevole, fluida, delicata e accarezza il lettore senza mai opprimere.

“Con il vento a favore” è uscito in prima edizione a marzo del 2018 e ha collezionato premi e riconoscimenti. La nuova edizione è fresca di stampa.

“Ho deciso di scrivere una versione aggiornata del romanzo per diversi motivi: per prima cosa ho voluto aggiungere qualche particolare alla storia per renderla ancora più emozionante, senza però intaccare la spontaneità e la freschezza della prima opera, inoltre ho deciso di viaggiare da sola, non rinnovando il contratto con l’editore e auto-pubblicandomi su Amazon. È un esperimento, un test e sicuramente una nuova sfida. Ho avvertito che era il momento giusto per far volare il romanzo con il vento a favore e quindi mi sono lanciata senza pensarci.”

“Con il vento a favore” è stato pubblicato anche in lingua inglese con il titolo Over the Tides (in collaborazione con Adriana Altamura).