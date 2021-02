Pakkio Sans pubblica il nuovo brano “Pink Illusion”

Pakkio Sans online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Pink Illusion”, ultimato e mixato presso Waveforms Studio di Andro

Pakkio Sans al secolo Carlo Pacioni è un dj e produttore italiano classe 1991. Noto al clubbing per la sua lunga residenza al Narciso di Riccione e per le sue molteplici apparizioni negli eventi targati Cocoricò. Qui suona con i migliori dj del panorama mondiale.

Il suo debutto discografico avviene nel 2014 e successivamente, la sua traccia We Oppose It co-prodotta con Andrea Arcangeli (Armonica) su Selador di Dave Seamen, viene inserita tra le 30 migliori tracce della Global Underground 2015. Da li a poco firma la campagna pubblicitaria di Babylon per Vogue Italia,

con il suo brano “Sbalzi D’umore” che entra nella top 20 di iTunes Italia piazzandosi al 13° posto. Nel 2017 entra in pianta stabile nell’agenzia sud americana di Party Professionals.

Il suo percorso in continua evoluzione lo porta a firmare la collaborazione discografica con il gruppo Clockbeats. Nel 2020 fonda la sua etichetta discografica P COLOR.

Il brano Pink Illusion in uscita a gennaio è stato ultimato e mixato presso Waveforms Studio di Andro, produttore e tastierista dei Negramaro.