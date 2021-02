Nike e Stüssy lanciano una nuova collezione

Sostenibilità e tie-dye: Stüssy x Nike lanciano una nuova capsule collection. I due brand di nuovo uniti per celebrare le Air Force 1, per l’occasione tinte e mano

Nike e Stüssy hanno scelto sostenibilità e tie-dye come temi centrali della nuova capsule collection. La collezione include, oltre alle Air Force 1, giacche, gonne e pantaloni in nylon ripstop ricavato al 75% da materiali di recupero (come moquette e reti da pesca) e imbottiti da Thermore EcoDown, un poliestere idrorepellente e antivento che sostituisce la piuma e che ha la caratteristica di regolare il calore .