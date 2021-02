La Rai ha deciso: Festival di Sanremo senza pubblico

Festival di Sanremo 2021, la Rai ha deciso: niente pubblico all’Ariston. Domani l’azienda presenterà il protocollo organizzativo al Comitato tecnico scientifico

Il Festival di Sanremo 2021 si farà senza pubblico. Arriva a una svolta la questione che per giorni ha animato i vertici Rai e fatto vacillare il direttore artistico Amadeus, che perde la ‘battaglia’ contro il Covid.

È l’azienda di viale Mazzini a confermare la decisione in una nota ufficiale.

“La Rai- si legge- al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l’azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston”.

Questa l’indicazione su cui si dovrà costruire l’intero festival, al momento confermato nella prima settimana di marzo. “La Rai- si legge ancora- ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione”.

No categorico a tutti gli eventi esterni

Escluso categoricamente ogni evento esterno al teatro e “la presenza a Sanremo di programmi collegati al festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora”.

Ora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’obiettivo rimane quello di portare in televisione cinque serate di spensieratezza: “Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del festival”.