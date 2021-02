Giappone: parte il treno a tema Super Nintendo World

Slitta ancora l’apertura in Giappone del Super Nintendo World che, a causa dell’entrata in vigore dello stato di emergenza a Osaka per il Covid-19, è stata posticipata dal 4 febbraio a data da destinarsi. Un ritardo che non ha fermato la promozione del parco a tema.

Universal Studios Japan e West Japan Railway Company (JR West) hanno collaborato per realizzare un treno a tema Super Nintendo World, entrato in servizio il 27 gennaio scorso.

Mario, Luigi, Bowser, Yoshi, Peach: gli esterni del treno a tema Super Nintendo World come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono decorati con i personaggi di Super Mario, con il logo del parco presente su ogni vagone.

Il treno opera sulla tratta Osaka Loop e JR Yumesaki (Nishikujo-Ajikawaguchi-Universal City-Sakurajima), utile per raggiungere gli Universal Studios Japan, dove si trova l’area tematica di Nintendo.