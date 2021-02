Eugenio Picchiani online con il video di “Cappellaio Matto”

“Cappellaio Matto” è il nuovo singolo e videoclip del cantautore Eugenio Picchiani, arrangiato dal maestro Sergio Lepidio e ispirato al corto “My Dolly”

E’ online il videoclip ufficiale di “Cappellaio Matto”, il nuovo toccante singolo del cantautore Eugenio Picchiani. Il brano, scritto e interpretato dall’artista ed arrangiato dal maestro Sergio Lepidio, nasce a sostegno delle donne vittime di violenza di genere ed è ispirato al cortometraggio “My Dolly” di Fabio Schifino da cui sono state tratte alcune immagini ed anche il videoclip è da lui diretto. Protagonisti del videoclip gli interpreti del cortometraggio, Antonella Ponziani, Pierangelo Siri Pozzato e la piccola Giulia Roberto. “Nel brano ho raccontato la storia di Emma, una bambina che di fronte alle violenze perpetrate dal padre nei confronti della madre decide di rifugiarsi nella fantasia. In questo viaggio incontra il Cappellaio Matto che riuscirà a guarire il suo cuore, e anche quello di sua madre, indicandole la via del cambiamento”, ha spiegato Eugenio Picchiani. Reduce dal successo del videoclip “Eclissi” con interpreti Sandra Milo e Iole Mazzone, è la seconda volta che l’autore attraverso il connubio tra musica e cinema si propone di diffondere e valorizzare importanti messaggi sociali. L’album dal titolo “Anima”, in uscita la prossima primavera, raccoglierà i singoli già pubblicati più altre canzoni inedite.

Per vedere il videoclip cliccare sul seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=axiFxjQ7Rac

BIOGRAFIA

Il cantautore Eugenio Picchiani sin da piccolo mostra una straordinaria attitudine per il canto, la danza e la recitazione. Da giovanissimo ha un piccolo ruolo nel film “All’ultimo minuto” di Pupi Avati per poi cominciare la sua avventura discografica con il suo primo album “Angeli”, realizzato al Paradise Studio di Monaco, fino ad oggi con il suo ultimo album “Divenire”. Nel 2010/2012 interpreta l’Angelo Ribelle e Caronte nel musical “Divina Commedia”, senza perdere mai di vista la musica e la sua creatività nello scrivere brani da lui interpretati nei cinque album pubblicati. Si esibisce nei locali della capitale con varie formazioni eseguendo un repertorio originale dei suoi brani, legato alla tradizione della melodia italiana con influenze pop ­rock. Ha collaborato con Bruno Zambrini, Maestro Stefano Zavattoni, Davide Aru, Roberto Gallinelli, Emiliano Torquati, Sergio Lepidio. Partecipa inoltre a varie manifestazioni e trasmissioni televisive,riceve numerosi riconoscimenti e vince una Edizione del Cantagiro.

Cinque album all’attivo: – ANGELI (1990) – A RUOTA LIBERA (1992) distribuito da WEA – TANTI IO (2007) – L’ANTIDOTO (2016) – DIVENIRE (2018). Il 4 dicembre 2019 con il videoclip del brano “Eclissi” riceve il premio alla XVII edizione di “Roma videoclip – il cinema incontra la musica”, nella suggestiva “Sala Fellini” di Cinecittà Studios.Il brano ed il videoclip “Cappellaio Matto”, precede l’uscita del nuovo album discografico dal titolo “Anima” in uscita in primavera 2021.