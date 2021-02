Bologna: riapre la mostra “Monet e gli Impressionisti”

L’Emilia Romagna torna zona gialla e riapre la mostra “Monet e gli Impressionisti” a Palazzo Albergati di Bologna, prorogata fino al 21 febbraio

In seguito alle nuove disposizioni in vigore dal 1/2/2021, l’Emilia Romagna torna “zona gialla” e riapre la mostra “Monet e gli Impressionisti” a Palazzo Albergati di Bologna.

Inoltre, vista la grande richiesta da parte del pubblico e con il benestare del Musée Marmottan Monet di Parigi, la mostra proroga eccezionalmente fino al 21 febbraio 2021. Chiusa da mesi nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza Covid19, riapre quindi da lunedì 1 febbraio (a partire dalle ore 14.00 fino alle 20.00) l’esposizione sui grandi Maestri dell’Impressionismo.

Per permettere al pubblico una visita più agevole e naturale possibile, nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie, nei giorni successivi e fino al 21 febbraio la mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).

La domenica, invece, continuano gli speciali appuntamenti ArtLive! col critico Sergio Gaddi: il 7, il 14 e il 21 febbraio si potrà ancora partecipare a speciali visite guidate online in diretta pensate soprattutto per chi – vivendo fuori Regione – non avrà la possibilità di recarsi a Bologna e visitare la mostra dal vivo.

INFORMAZIONI PER GLI APPUNTAMENTI “Art.Live! CON MONET”

Acquisto su

www.arthemisia.it

www.palazzoalbergati.com

(acquisto possibile fino alle ore 15.00 di ciascuna data)

Biglietto

5€ (+ diritti d’agenzia)

Modalità di partecipazione

App Zoom

Date e orari

– 7 febbraio, ore 18.00

– 14 febbraio, ore 18.00

– 21 febbraio, ore 18.00

Istruzioni per partecipare

– acquistare la visita su www.arthemisia.it o www.palazzoalbergati.com (*se si tratta di un regalo a terzi, specificare nei campi appositi i dati del partecipante all’evento: nome, cognome e email)

– a partire dalle ore 15.00 del giorno dell’evento, riceverete da Zoom la mail con il link e le credenziali di accesso per partecipare alla visita in diretta. In ogni caso, un’ora prima della partenza del tour, verrà inviata una mail di promemoria

– scaricare la app Zoom

– accedere a Zoom cliccando sul link ricevuto o inserendo le credenziali indicate

– momento Q&A alla fine della visita

Per maggiori informazioni

www.arthemisia.it

www.palazzoalbergati.com