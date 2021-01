Roghi tossici: 101 telecamere a Caivano e Giugliano

Contrasto ai roghi tossici: il Ministero dell’Ambiente ha donato 101 nuove telecamere ai comuni campani di Caivano e Giugliano

«Da oggi i comuni di Giugliano e di Caivano hanno un alleato in più nella lotta contro i roghi tossici. Grazie a un accordo con il ministero dell’Ambiente sono state donate 101 telecamere. Stiamo lavorando come una squadra: con le Prefetture di Napoli e Caserta, i sindaci di Giugliano e Caivano, che ringrazio, i Carabinieri, la Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine che controlleranno le immagini h24». A parlare è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

«Per debellare la Terra dei Fuochi serve un lavoro corale, di squadra, e un coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini di questi territori. E stiamo lavorando anche in questo senso. Non bastano le Forze dell’Ordine e le operazioni di controllo del territorio. Non bastano gli accordi con i comuni. Non basta lavorare per la raccolta straordinaria dei rifiuti o per combattere l’economia sommersa. Serve tutto questo, tutto insieme. E stiamo agendo proprio in questo senso».

«Io conosco queste terre molto bene – conclude il ministro -. Ho trascorso tanti anni della mia vita fin dentro le discariche abusive prima come generale del Corpo Forestale dello Stato, poi dei Carabinieri Forestali. Conosco le dinamiche di questa tortura che affligge gli abitanti dei comuni della Terra dei Fuochi. Giornate intere seppelliti in casa, senza poter aprire le finestre, ostaggio degli ecocriminali. Non è facile affrontare radicalmente questa criminalità, e noi adesso lo stiamo facendo lavorando in sinergia con tutti, inclusi i comitati e le associazioni. Ringrazio anche i parlamentari 5 Stelle del territorio per il loro incessante impegno. Adesso auspico che altri sindaci della Terra dei Fuochi vogliano seguire il percorso intrapreso da Giugliano e Caivano. Troveranno lo Stato al loro fianco: le Prefetture, il Ministero, le Forze dell’Ordine. È importante che la lotta contro i roghi tossici sia in mantello che si allarghi sempre di più. Sempre al fianco di chi sta nel giusto e contro chi inquina e minaccia i nostri territori».