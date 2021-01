Matteo Costanzo in radio con il singolo “Eterno”

È disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eterno”, il nuovo singolo di Matteo Costanzo

Matteo Costanzo, cantautore e producer classe ’92 che vanta importanti collaborazioni con artisti come Wrongonyou, Ultimo, Leo Gassman, pubblica un nuovo singolo intimo e romantico: è in radio e in tutti i digital store “ETERNO” su etichetta T-Recs Music (distribuzione Pirames International). L’artista romano racconta in maniera trasognante l’amore come cura alle ferite, una chiave per liberarsi dalle angosce e abbandonarsi alle sensazioni dimenticando tutto il resto.

“Ora gli dèi stanno ridendo, riderebbero in eterno, per la magia di tutto questo ci invidia tutto l’Universo. Insieme a te io sto guarendo, sì, e tutto il resto lo dimentico”.

Così come “Vita”, pubblicato lo scorso 13 novembre, su YouTube “Eterno” sarà accompagnato dal video della Live Session.

Matteo Costanzo presenta così il brano sui suoi canali social: “C’è una piccola differenza che solo il tempo poteva insegnarmi. Tra scrivere di lei o semplicemente scrivere, sentirsi morire o essere pieni di vita, stare bene con lei o semplicemente stare bene. Stare lontani può essere una piacevole mancanza e non una terribile Ansia. L’amore (per me) è stare bene, Il resto è un’altra cosa.”

Facebook @MatteoCostanzoMusic

Instagram @matteocostanzoo