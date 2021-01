IED Amaze Project: la mostra virtuale è sulla App

IED Milano annuncia la prima mostra virtuale permanente dedicata a design, moda, arti visive e comunicazione. IED Amaze Project è un viaggio immersivo in 3D che nasce dai progetti degli studenti: un invito sognare i mestieri più belli del mondo. Da pochi giorni l’exhibition è fruibile via app e, successivamente, lo sarà negli spazi IED in VR con visori Oculus e attraverso uno specifico cabinato videogame.

come spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ) porta lo spettatore in una stanza delle meraviglie in 3D in cui – nelle sembianze di un avatar – ci si muove alla scoperta di un mondo di progetti e di giovani designer. Il viaggio è al tempo stesso guidato e libero: si può scegliere di seguire il percorso in una dimensione espositiva, articolata per progetti e accessibile attraverso menù rapidi; oppure di visitare il mondo tridimensionale attraverso un’intuitiva visita guidata touch; o ancora di muoversi con libertà nell’ambiente, immergendosi in un vero e proprio paesaggio virtuale.