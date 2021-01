I BTS testimonial del nuovo Galaxy S21 5G

Con il nuovo Galaxy S21 5G selfie da urlo: parola dei BTS che hanno prestato i loro volti per il nuovo smartphone del colosso dell’elettronica

Samsung punta sulla qualità della fotocamera con i suoi nuovi smartphone top di gamma Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G. L’azienda sudcoreana ha svelato i suoi dispositivi next gen, progettati per garantire scatti professionali in qualsiasi condizione. Sono i BTS il “volto” della campagna di promozione: la band k-pop ha collaborato con il colosso della tecnologia per mettere alla prova la qualità delle foto realizzate con la nuova serie Galaxy S21 5G, infallibili anche quando si tratta di scattare un selfie. Ecco il risultato:

Galaxy S21 5G

Con uno stile completamente rinnovato, i device come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono disponibili in un’ampia gamma di colorazioni, incluso il nuovo colore Phantom Violet, e vantano una finitura opaca che li rende ancora più eleganti. La serie Galaxy S21 presenta un display intelligente Infinity-O Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo da 120Hz per una migliore qualità di visione e scorrimento.

Lo schermo modifica automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato limitando il consumo di batteria. Inoltre, per aiutare a ridurre l’affaticamento oculare, il nuovo sistema di protezione degli occhi adatta la luce blu a seconda dell’orario e del contenuto visualizzato. Galaxy S 21 5G presenta un display compatto da 6,2 pollici, mentre Galaxy S21+ 5G, con il suo schermo più ampio da 6,7 pollici e una batteria più capiente, strizza l’occhio agli amanti del gaming e del bindge watching.

La serie Galaxy S21, inoltre, introduce un nuovo alloggiamento per il comparto fotografico, che si fonde senza soluzione di continuità con la cornice metallica del dispositivo.

Proprio le capacità della fotocamera sono il fiore all’occhiello della nuova serie. La funzione Fermo Immagine 8K permette di ottenere immagini nitide dai video in 8K, mentre Super Stabilizzatore garantisce la massima fluidità dei video a 60fps indipendentemente dalla velocità o dalle condizioni di ripresa.

Con la nuova funzionalità Vista da Regista, invece, è possibile cambiare facilmente inquadratura mentre si sta registrando, visualizzando in anteprima le diverse angolazioni offerte dalle fotocamere posteriori. L’utente può anche registrare i video contemporaneamente con la fotocamera frontale e con quella posteriore grazie a Doppia Registrazione, per riprendere le proprie reazioni in tempo reale. La celebre funzionalità Scatto Singolo, che grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale (IA) permette di ottenere contemporaneamente un’ampia gamma di immagini e video, è stata migliorata con nuove impostazioni di livello professionale come Video in Evidenza e Slow-Mo Dinamico.