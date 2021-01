Cojaboy debutta con il brano “Polka Remix”

Disponibile sulle piattaforme digitali “Polka Remix”, il brano d’esordio di Cojaboy: online su YouTube anche il videoclip ufficiale

È ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming “POLKA (REMIX)”, brano d’esordio di COJABOY. Il videoclip ufficiale è ora online su YouTube.

Un remix dalle sonorità esotiche e dal ritmo travolgente che trascina l’ascoltatore in un viaggio immaginario fatto di colori accesissimi, fumi densi e danze impossibili: il brano di debutto di COJABOY si intitola “POLKA (REMIX)” ed è una vera e propria esperienza sonora.

Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo: «La musica per me è un mondo con mille sfaccettature. E’ come un viaggio e questo è un po’ il tema di questo video: ascolti la musica e il mondo si trasforma perché la musica ti fa volare in mondi differenti. Questa è la sua magia».

Il videoclip ufficiale di “Polka (Remix)”, diretto da Matteo Maraglino, ha come protagonista lo stesso artista immerso in un vero e proprio sogno ad occhi aperti tra narghilè profumati, danzatrici del ventre e una festa dalle atmosfere arabeggianti.

Ascolta “Polka (Remix)” su Spotify.

Guarda il video su YouTube.

Biografia

Cojaboy, al secolo Jacopo Menconi, è un estroso artista alla costante ricerca di originali e stimolanti forme espressive. È un giovane producer, musicista e cantante che ha già alle spalle un ricco curriculum di esperienze musicali e televisive e che spazia dalla musica colta alla musica elettronica e dance. Con quest’ultima produzione dal titolo “Polka (Remix)” Cojaboy mostra una parte autorevole, graffiante e ritmica, sapientemente mixata ad una parte fantasiosa, raffinata e colta dove le differenti matrici musicali si fondono in un dialogo originale e ricco di temperamento. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e il videoclip ufficiale è ora online su YouTube.

