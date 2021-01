Al Super Bowl 2021 il prossimo 7 febbraio ci sarà anche Miley Cyrus: nel pre-show l’artista canterà davanti un pubblico di 7500 operatori sanitari già vaccinati

Ci sarà anche Miley Cyrus al Super Bowl 2021. La cantante si esibirà al pre-show TikTok Tailgate davanti a un pubblico di 7500 operatori sanitari che hanno già ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid-19.

I lavoratori del settore sanitario si godranno la partita e la speciale performance di scena fuori dallo stadio Raymond James, un vero e proprio omaggio al loro impegno nell’ultimo anno. L’appuntamento con il pre-show è per le 14.30 ET del 7 febbraio. In Italia saranno le 20.30 e sarà visibile su TikTok o sulla CBS.

La 55esima edizione del Super Bowl si prospetta scoppiettante nonostante le limitazioni del caso adottate per contrastare qualsiasi assembramento. Occhi puntati sull’Halftime Show che vedrà protagonista The Weeknd, come annunciato alla fine del 2020.

H.E.R., invece, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) si esibirà con “America the Beautiful”, Jazmine Sullivan ed Eric Church canteranno l’inno nazionale.