VerbumlandiArt traccia il bilancio di 8 anni di attività

L’Associazione culturale internazionale VerbumlandiArt, fondata a Lecce per iniziativa della poetessa ed operatrice culturale Regina Resta, festeggia 8 anni

L’Associazione culturale internazionale VerbumladiArt APS, compie otto anni. Nasce nel 2013 per volontà e desiderio della poetessa Regina Resta, allora conduttrice della rubrica Verbumlandia sulla webtv locale Mybox di Michele Mariano, in tutti questi anni ha realizzato una rete di iniziative culturali e di interesse attraverso incontri, convegni, rassegne, reading, spettacoli, presentazioni di autori, performance di artisti, cinema, mostre, concorsi e quant’altro con la connotazione di iniziative di interesse culturale.

La cultura, l’arte e l’informazione sono la scelta sicura e strategica del futuro per un Paese sempre più consapevole della propria storia, della propria identità e della capacità di promuovere creatività e innovazione, coinvolgendo attivamente scuole pubbliche e università, che hanno un ruolo fondamentale per far maturare linguaggi e strumenti utili all’accrescimento culturale. Per questo l’associazione promuove l’arte in tutte le sue forme, dando spazio ad artisti affermati ed al contempo cerca di scoprire nuovi talenti dando loro la possibilità di crescere, confrontandosi e sottoponendosi alla sincera valutazione di esperti di ogni settore, capaci di dare un giudizio e soprattutto un consiglio per migliorare qualitativamente la propria produzione artistica.

VerbumlandiArt (https://www.verbumlandiart.com/) non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere attività artistiche e culturali da divulgare sul territorio nazionale e internazionale e permettere l’accesso e la fruizione della conoscenza a tutti. L’associazione può contare sull’apporto di professionisti che mettono a disposizione il loro sapere e talento, che collaborano alle iniziative e che di volta in volta sono interpellati per la loro conoscenza e preparazione. Presidente dell’Associazione è Regina Resta, Annella Prisco e Goffredo Palmerini vicepresidenti, Marilisa Palazzone, Sergio Camellini, Fiorella Franchini, Carlo Alberto Augieri, Mirjana Dobrilla, Guido Vaglio, Giancarlo Danieli, Antonietta Vaglio gli altri componenti del Consiglio direttivo.

Molteplici le attività e gli eventi realizzati, tra i quali si citano:

PREMIO INTERNAZIONALE “CITTÀ DEL GALATEO” – 7 EDIZIONI – insignito del Riconoscimento della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica

PESARO ARTE – 5 EDIZIONI

PREMIO “LUCA LERARIO” – ROMA, PER LE VITTIME DELLA STRADA

PREMIO “LA VOCE DEI POETI” – 4 EDIZIONI

PREMIO “A NERUDA …CITTÀ DI CAPRI” 2018 – Festival di Arte e Cultura

CITTÀ DI GALLIPOLI 2017 – ARTE E CULTURA

FESTIVAL DELL’ARTE “PRIMAVERA SALENTINA” – COPERTINO, 2 EDIZIONI

LA CATENA DELLA PACE, PER L’AMBIENTE E LA GIUSTIZIA – 3 EDIZIONI

Progetto culturale che ha coinvolto Artisti, Giuristi, Giornalisti, Poeti da tutto il mondo.

FESTIVAL ITALIA – UZBEKISTAN A PESARO – 4 EDIZIONI

MOSTRA DI ARTE SACRA – GALATONE 2018

SPETTACOLI MUSICALI, READING POETICI, CONVEGNI CULTURALI

PRESENTAZIONE DI AUTORI:

Catena Fiorello, Claudia Piccinno, Ester Cecere, Marcello Simoni, Mario Giordano, Simone Venturini, Vito Bruschini, Goffredo Palmerini, Pierfranco Bruni, Amedeo Postiglione, Regina Resta, Borisav Blaoievic, Sergio Camellini, Annella Prisco.

Tutte le manifestazioni sono state di alto profilo artistico culturale, si distaccano da altre iniziative di natura commerciale perché nascono dal desiderio di dare un contributo alla promozione e allo sviluppo della ricerca creativa, volendo essere un momento di riflessione e di confronto tra artisti, critici, addetti ai lavori e pubblico, per essere una vetrina importante sia per gli artisti emergenti (per i quali potrebbe essere un vero trampolino di lancio) sia per quelli affermati.

Significativi sono stati negli anni i temi delle Mostre e dei premi, incentrati sulla Pace, sulla salvaguardia del Creato, sulla Giustizia e il dialogo fra i Popoli. L’evento della “Catena della Pace” ha avuto un grande successo di adesioni e di diffusione mediatica proprio perché la Pace è al centro dell’attenzione come urgenza avvertita da tutti gli uomini, preoccupati sia per la fragilità politica di molti Paesi, ma soprattutto per la recrudescenza di odio e razzismo nei confronti dell’altro. Non di meno le questioni ambientali per le quali sta crescendo la consapevolezza dei rischi per l’umanità intera per il riscaldamento terrestre, per lo scioglimento dei ghiacciai, per i cambiamenti climatici.

Il Premio “LA VOCE DEI POETI” è stato e continua ad essere il veicolo portante di questi valori, proprio perché è un evento itinerante partito da Pesaro, poi Lecce, Caserta, Gallipoli, Galatone, Roma, e all’estero in Serbia (Belgrado, Novi Sad, Požarevac, Kostolac), India, Egitto. Non solo poesia dunque, ma la creazione di sinestesie, sinergia e sintonia tra l’arte, la pittura, la fotografia, il suono e la poesia, tutte espressioni che rappresentano emozioni dell’anima, sentimenti che vicendevolmente si compendiano: parola e immagine insomma.

VerbumlandiArt APS, inoltre, dal 2020 pubblica la Rivista on line VERBUM PRESS (https://www.verbumpress.it/), magazine culturale bimestrale con direttore editoriale Regina Resta, direttore responsabile Roberto Sciarrone, vicedirettori Fiorella Franchini e Domenica Puleio. Nei prossimi giorni uscirà il numero 5 della rivista, Gennaio-Febbraio 2021. L’associazione si accinge infine a bandire l’8^ Edizione del Premio Letterario internazionale “Città del Galateo”, dedicato all’umanista salentino Antonio de Ferrariis, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma in data ancora da stabilire a causa della pandemia. L’edizione precedente si è tenuta sempre a Roma presso la Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze, sede centrale della Società Dante Alighieri.

di Goffredo Palmerini