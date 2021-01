Nella compilation “Urban Fighters” c’è anche Simos

Fuori “Devi Restare sveglio”, il nuovo inedito di Simos: il brano fa parte di “Urban Fighters #2021” la compilation di Sony Music

Disponibile in tutti i digital stores “Devi Restare sveglio”, il nuovo inedito di SIMOS, il brano, fa parte di “Urban Fighters #2021” un prestigioso progetto distribuito da Sony Music che unisce le nuove proposte della scena rap / trap italiana.

Urban Fighters è un progetto che nasce a seguito di un Contest realizzato da Olze Music con la collaborazione di Sony Music. La piattaforma Olze Music, è il primo advisor della musica, dove è possibile votare gli artisti e le canzoni presenti nell’enorme database. Il contest ha visto la partecipazione di oltre 1.000 iscritti, che si sono scontrati in diverse fasi ad eliminazione, attraverso le quali gli utenti, con i loro voti, hanno selezionato i 20 artisti più meritevoli di partecipare a questo progetto. Il risultato è una compilation di 21 inediti che ha l’obbiettivo di presentare questi giovani artisti al grande pubblico.

SIMOS, rapper bresciano, tra i vincitori del contest, presenta “Devi Restare Sveglio”, un brano rap nato da una profonda introspezione.

“Il pezzo contiene un messaggio importante e rappresenta a pieno il mio stile. Penso che a volte sembriamo zombie che seguono sempre la stessa routine, i giorni passano, gli anni passano e non ci fermiamo mai a chiederci cosa ci è rimasto dentro, stiamo facendo qualcosa per lasciare un segno? Stiamo mettendo in discussione ciò che sentiamo e vediamo? O ci limitiamo a subire tutto passivamente?! Devi Restare Sveglio vorrei che suonasse un po’ come un risveglio di coscienza. Il pezzo lo dedico a chi sta fuori dal coro.”

La canzone è stata prodotta da Cino, giovane produttore di Pescara ed è caratterizzata da ottime sonorità rap/trap, il progetto è stata missata al Brucaliffo Studio di Pisa.

“E’ davvero un onore fare parte di questa compilation e soprattutto è una grande opportunità poter presentare la mia musica ad un pubblico più ampio. Mi aspetto il massimo supporto da chi mi segue ed ovviamente la curiosità di chi non mi conosce. Chiedo a tutti gli ascoltatori di ascoltare anche gli altri pezzi, ogni artista ha un suo stile, quindi il progetto sarà nell’insieme un bel mix di sound tutto da scoprire!”

BIOGRAFIA

SIMOS, è un rapper bresciano classe ’99. La sua scrittura è composta principalmente da testi riflessivi. Nel 2019 esce “Confuso” il primo singolo con videoclip ufficiale che con sonorità sperimentali racconta alcuni aspetti della confusione. A Dicembre 2019 rilascia l’EP Oltre, un Concept album che analizza gli stati d’animo in rima che ottiene ottimi riscontri su Spotify. Nel 2020 pubblica tre singoli: a Luglio A Tue Spese, un brano molto esplicito che racconta l’Italia del lockdown, a Settembre Buchi Neri, una canzone riflessiva e malinconica ed a Dicembre Non Tornerei Mai Indietro, un pezzo passionale e profondo.

LINK

Instagram: https://www.instagram.com/simos.wav/

Profilo Spotify: https://sptfy.com/8TkS

Sito: www.simos-rap.it