L’amica geniale 3: riprese al via a Firenze

A Firenze il set de L’Amica geniale 3: i ciak si terranno dal primo al venti febbraio in centro storico tra Piazza della Signoria, Santa Croce e Santissima Annunziata

Firenze ospiterà le riprese del terzo capitolo della saga ‘L’amica geniale’, tratto dal romanzo di Elena Ferrante. I ciak si terranno dal primo al venti febbraio in centro storico (in particolare in tre piazze, Signoria, Santa Croce e Santissima Annunziata), anche grazie al sostegno del Comune e la collaborazione della Toscana Film Commission.

“Queste riprese sono un bel messaggio di ripartenza per il cinema e la cultura in generale, ma anche un segnale di rinascita per Firenze dopo mesi molto travagliati. La città ancora una volta torna ad essere set ideale per un film e siamo certi che piazze, monumenti e scorci potranno giocare un ruolo non da semplice comparsa per la pellicola”, commenta il sindaco Dario Nardella come riferisce la Dire (www.dire.it).