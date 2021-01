Icy Subzero online con Ninna narcos (Lettera #1)

Icy SubZero, giovane rapper del roster MK3 di cui fanno parte anche Achille Lauro e Boss Doms, torna oggi su tutte le piattaforme digitali con “Ninna Narcos #Lettera 1”, che sarà contenuto nel suo ep di prossima pubblicazione, in uscita per l’etichetta Elektra Records/Warner Music Italy.

Icy ripercorre, su un beat dal sapore RnB, la storia tormentata con una ragazza bella e capricciosa, raccontata attraverso simboli e sonorità perfettamente in linea con l’immaginario trap di oggi.

“Non puoi essere vivo se non hai peccato è la lezione che ho imparato in questi anni: tutto ha un prezzo. Nel testo cito marchi di lusso e una ragazza troppo viziata che in fondo non amavo davvero. Ninna Narcos #Lettera 1 è solo la prima parte del processo evolutivo di Icy SubZero”, spiega il giovane artista scoperto dall’Avv. Manager Angelo Calculli di MK3, che con il nuovo progetto è pronto a dare prova della propria maturazione artistica e personale.

Il video di Ninna Narcos #Lettera 1, disponibile su YouTube dove ha già superato le 300mila visualizzazioni come spiega la Dire (www.dire.it), è un viaggio dalle tinte espressioniste nell’universo di Icy SubZero, che sfodera le sue barre tra una partita a biliardo e un giro sulla sua auto di lusso, per poi liberarsi nel finale dalle ingombranti catene di un passato difficile.