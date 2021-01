Francesco Cerchiaro torna con il nuovo brano “Mare”

A sette anni da “A Piedi Nudi” Francesco Cerchiaro torna con “Mare”: il nuovo singolo del cantautore veneto di stanza in Belgio è online

esce per Dischi Soviet Studio il nuovo lavoro di Francesco Cerchiaro.

Dopo il trasferimento in Belgio, a sette anni di distanza dal precedente lavoro, Francesco Cerchiaro ritorna con un nuovo singolo, Mare, che anticipa l’uscita del disco prodotto e mixato da Max Trisotto.

Il Mare cui il titolo del brano fa riferimento è quello che tutti stanno navigando in un dato momento della loro vita: il mare della vittima e dell’aguzzino, del sognatore e del pragmatico, dell’amore e dell’odio, della terra di mezzo e del confine. Di chi si è fermato per sempre a riva e di chi, da quella riva, ripartirà. La canzone contiene tutte le coordinate del disco che verrà. Si cerca di dare voce a quell’esistenza minima comune ad ogni uomo, al di là del tempo e dello spazio di ogni singola vita.

“Il brano rappresenta una svolta musicale rispetto alle atmosfere acustiche del disco precedente. Nonostante la canzone mantenga uno scheletro folk, le sonorità del brano uniscono un’elettronica calda, data dall’utilizzo di synth e mellotron analogici, a una ritmica serrata e claustrofobica. All’improvviso un vento di scirocco e l’ingresso di voci maschili che richiamano i canti religiosi armeni irrompono nel brano portando l’ascoltatore altrove. In primo piano una voce consolatoria e calda che vuole esser una sorta di flusso di coscienza, intimo e privato. Una preghiera laica, sbilenca e incompleta, da sussurrare all’orecchio, da completare tra sé e sé.”

CREDITS

Mare è stato registrato da Matteo Marenduzzo e Max Trisotto al Soviet Studio di Cittadella (Pd) e al Pink Studio di Padova; Mixato e masterizzato da Max Trisotto. Prodotto da Max Trisotto, Matteo Marenduzzo e Francesco Cerchiaro.

Parole e Musica: Francesco Cerchiaro; Arrangiamento archi: Francesco Cerchiaro e Max Trisotto. Cover singolo Michelle Pan. Foto artista di Federica Rossetti (Sint-Donatus Park, Leuven, Belgio).

Francesco Cerchiaro: Voce, Korg Prologue, Cori;

Matteo Marenduzzo: Taurus, Basso, Tastiere Nord Lead;

Max Trisotto: Mellotron, Drum loops and samples.

BIOGRAFIA

Francesco Cerchiaro debutta come solista accompagnato da La Belle Époque nel novembre 2009 con Vàrosliget EP, per l’etichetta veneta Dischi Soviet Studio. L’EP risente del periodo ungherese dell’autore che scrive l’album a Budapest e raccoglie suoni e storie di quella città. Le sue prime canzoni mischiano così un indie-rock italiano che attraversa la canzone d’autore e il “pop cameristico” con alcune influenze stilistiche proprie della cultura folk magiara. Nel gennaio 2014 esce A piedi Nudi, caratterizzato da sonorità più classicamente folk, con contaminazioni sonore e ritmiche di matrice mitteleuropea. Il disco parla d’amore, della sua ricerca, della necessità e della perdita di esso. Dopo il trasferimento in Belgio Cerchiaro ritorna con un nuovo singolo, Mare, che anticipa l’uscita del disco prodotto e mixato da Max Trisotto. La canzone contiene tutti gli elementi della sua nuova ricerca artistica. Nonostante mantenga un’ossatura folk, le sonorità si vestono di elettroniche calde, ritmiche sintetiche e suoni acustici, la voce raggiunge registri più bassi e la scrittura si fa più asciutta e meno narrativa.