“Famoso” di Sfera Ebbasta resta l’album più venduto

Sfera Ebbasta continua a dominare le classifiche con il suo ultimo album, “Famoso”. Il rapper, per la quarta settimana consecutiva, rimane alla numero uno dei dischi più venduti in Italia.

L’album uscito world wide per Island Records, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) in soli due mesi è stato per sei volte primo nella classifica settimanale Fimi/GfK degli album più venduti e ha già ricevuto nove dischi d’oro e due dischi di platino (per Baby e Bottiglie Privè), oltre che il doppio platino per l’album.

“Famoso” di Sfera Ebbasta nella sua settimana di uscita è stato il quarto album più ascoltato del mondo su Spotify stazionando per tre settimane nella Top 50, classifica esclusiva e riservata ai big della musica internazionale. Il video di “Baby” con J Balvin è stato in tendenza in 14 paesi su youtube oltre ad essere entrato stabilmente in classifiche nazionali straniere.

Mace, Blanco e Salmo conquistano la classifica dei singoli

“La Canzone Nostra”, il nuovo singolo di Mace nato dalla collaborazione con Blanco e Salmo, la spunta, invece, nella classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti in Italia: è stabile alla numero uno.

Il brano è inoltre al primo posto della classifica Top 50 Italia di Spotify e nella top25 della classifica Earone.