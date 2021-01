“Stai con me” è il nuovo singolo di Oana, la misteriosa cantautrice che aveva di recente esordito con il brano Dentro e Fuori

Online il nuovo singolo di Oana, misteriosa cantautrice che aveva di recente esordito con il brano Dentro e Fuori, con la sua inconfondibile malinconia elettronica che è diventata il suo marchio distintivo. Qui, Oana sembra volerci dire che il tempo non tollera sentimentalismi, ma è compagno severo del momento in cui spandiamo il primo respiro sul mondo. Probabilmente succede a tutti, di incontrare la persona giusta al momento sbaglio, o quella sbagliata al momento giusto. Allora bisogna raccogliere le forse e saper lasciar andare, anche quando in realtà vorresti gridare fortissimo: Stai con me!



è successo davvero? Era reale? E per infinito che ci può sembrare un momento buio, diventa inesistente rapportato all’eternità, diventiamo piccoli, possiamo dire mai esistiti. Ecco quindi il tempo non esiste, è una dimensione soggetiva, uno dei tanti costrutti mentali nei quali ci rifugiamo. Perchè alla fine, quando ci giriamo indietro, la sensazione è qualcosa tipo… Tutto è offuscato e diventa leggero. Stai con me!

Sono Oana.

“Una, nessuna, centomila”.

Ho un unico desiderio: la catarsi.

Sono nata nel '92, non importa dove.

Ho fatto il Classico e poi ho lavorato nei bar (cioè ci lavoro ancora). A 25 anni ho mollato il conservatorio ed ho iniziato a scrivere la mia musica, poi ho conosciuto Mr. Blackstar ed insieme abbiamo iniziato a lavorare al mio primo EP, “I FIORI DEL MALE”.