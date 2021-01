Sta per uscire il nuovo singolo di Federica Abbate

Ha scritto l’ultimo singolo di Michele Bravi e tanti altri brani per artisti come Fedez, Francesca Michielin, Irama, Emis Killa, Carl Brave, Elisa ed Emma Marrone (la lista di collaborazioni è lunga!). Federica Abbate, una delle autrici nostrane più prolifiche dell’ultimo decennio, nei giorni scorsi ha compiuto 30 anni. L’artista, però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) il regalo lo ha fatto ai fan annunciando un singolo.

Uscirà il 12 febbraio, il titolo è ancora top secret. Federica anticipa solo qualcosa: “Dentro c’è un pizzico dei miei Anni 90 e tutta la voglia di perdersi a ballare con gli occhi chiusi in discoteca”.