Previsioni meteo 29 gennaio: nuova fase di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 29 gennaio 2021: l’anticiclone cede e lascia spazio all’arrivo di perturbazioni. Piogge su gran parte del Centro e del Sud

Dopo alcuni giorni di stabilità grazie all’alta pressione le condizioni meteo sull’Italia cambieranno drasticamente a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. La nuova fase di maltempo che colpirà la nostra Penisola inizierà nella giornata di oggi quando avremo piogge su gran parte delle regioni del Centro e del Sud Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domani sera e domenica un nuovo nucleo instabile raggiungerà l’Italia portando altre piogge e nevicate a partire dalle aree di Nord-Ovest e in estensione poi al resto delle regioni. L’inizio di febbraio dovrebbe vedere invece il ritorno dell’anticiclone e condizioni meteo più stabili.

Intanto per oggi, venerdì 29 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con deboli piogge diffuse specie al Nord-Est. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Alpi di confine e su Friuli, Veneto e Romagna, asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Neve sulle Alpi a quote medio-alte.

Al Centro al mattino deboli piogge su Toscana, Umbria, Marche e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle coste della Toscana. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni.

In Toscana tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse sulla costa e sulle aree interne al mattino e poi anche al pomeriggio; generale miglioramento dalla serata con precipitazioni in esaurimento ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali pioviggini tra Campania, Basilicata e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge su Campania, Basilicata e Calabria. In serata piogge su Campania, Basilicata e Calabria, altrove nuvolosità irregolare.

In Calabria locali piogge nel corso delle ore diurne sulla costa tirrenica, tempo asciutto sui restanti settori sempre con qualche nube; in serata non si attendono variazioni dal punto di vista meteorologico.

Temperature minime e massime in generale aumento.

