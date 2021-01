I capelli più lunghi del mondo sono di Nilanshi Patel

Nilanshi Patel è la teenager con i capelli più lunghi del mondo: con la sua chioma lunga 190 cm è entrata nel Guinness World Records

Con i suoi 190 cm di capelli, Nilanshi Patel è entrata nel Guinness World Records. La Rapunzel indiana ha iniziato a farsi crescere la sua incredibile chioma da quando aveva 6 anni, e oggi, che di anni ne ha 17, ha conquistato il titolo di “adolescente con i capelli più lunghi del mondo“. Il suo obiettivo è quello di aggiudicarsi un giorno il record anche nella categoria degli adulti.

Per far rimanere la sua chioma sana e vitale, Nilanshi Patel come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha una routine di bellezza ben precisa. Si lava i capelli solo una volta alla settimana, applicando uno speciale trattamento segreto fatto in casa dalla mamma. Impiega una buona mezzora solo per asciugarli, e un’altra ora e mezza per pettinarli e sistemarli.