Dea è il nuovo singolo del cantautore Reverendo Secret

Reverendo Secret online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Dea”: ascolta il brano del cantautore protagonista a Italian’s Got Talent

E’ una canzone dalle sonorità Pop Rock, con un arrangiamento dolce e profondo. Il cantautore si mette a nudo, offrendo una carica emotiva forte, nell’esprimere i suoi sentimenti. Un’interpretazione magica e coinvolgente, dove c’è una continua ricerca di se stessi, e della propria storia.

E’ tipico del cantautore riflettere su se stesso, e su ciò che gli circonda, ed è importante esprimerlo nelle sue canzoni.

E lo fa anche nel nuovo singolo “Dea”, una canzone di speranza, e di positività che nasconde anche una vena di malinconia… Può essere considerato un inno alle donne.

Dea è ogni donna del pianeta, a cui va data la giusta importanza; ogni donna che ha il diritto di dire sempre la sua, ed essere presa in considerazione in ogni ambito della vita; ogni donna che ha il diritto di amare ed essere amata.

Una storia d’amore può finire, ma l’importante è che rimane il rispetto, l’empatia e la reciprocità.

Il cantautore ha affermato: “L’ispirazione è negli occhi di Amanda (la mia manager), una donna empatica in grado di sentire nel suo essere intensa, il significato di queste rose scarlatte disegnate in un testo magico e coinvolgente. Ogni donna è Musa della propria bellezza e si ritrova in questo viaggio per metabolizzare la propria esperienza di fiaba desiderata e mai avuta”.

“Dea” è accompagnato da un videoclip, che è possibile trovarlo su YouTube. Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon ecc.

Chi è Reverendo Secret?

Michele Lattanzio, alias Reverendo Secret, nasce il 2 marzo 1978 a Schweinfurt (Germania), ma è pugliese. Attraverso le sue canzoni comunica una profonda visione dell’ignoto in forme surreali e metafisiche. La sua ricerca è incentrata nella particolare formazione interiore ed esoterica ottenuta da uno studio accurato e metodologico di tarocchi, oracoli, fantasmi e leggende. Del tutto personale e mistica è la sua predisposizione verso l’oltre e la sua originalità espressiva e creativa. Con ispirazioni e richiami di enorme pregio, l’artista riesce a comunicare le sue visioni attraverso la poesia, l’interpretazione e la composizione, alle quali conferisce la dottrina millenaria del suo sapere. Particolare è l’improvvisazione attraverso parole e argomenti con i quali sfida le leggi della materia e dello spirito generando dal nulla capolavori di assoluta grandezza. E’ un cantante-cantautore eclettico venuto alla ribalta con Italian’s Got Talent 2016, in cui improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico, ha impressionato favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla standing ovation.

Cantante-autore, polistrumentista, vanta esperienze musicali italiane ed internazionali web, radio e TV.

Repertorio: proprio, italiano folk nazional popolare, leggero italiano ed internazionale di vario tipo alla fine di creare uno spettacolo coinvolgente è importante.

Considerato ormai un astro nascente del panorama nazionale e internazionale, genio indiscusso del nostro tempo.

Credits

Production: Silk Gift Milan by Amanda Archetti

Recorded, mixed and mastered presso lo studio Silk Gift Milan

Voce, Musica & Parole by Michele Lattanzio

Musiche e arrangiamento by Albairate studio

Videoclip: Regia, Riprese e Montaggio by Luca Pederneschi

Immagine artistica a cura di Amanda Archetti di Silk Gift Milan

