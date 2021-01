Simone Rossi pubblica “Alone (Na Na Na)”

Simone Rossi inaugura il suo 2021 con il nuovo singolo “Alone (Na Na Na)” su Bang Record, in collaborazione con la cantante londinese Liz Jai

Simone Rossi, dj/producer italiano, dopo aver rilasciato i singoli “Electric Heartbeat” con cui ha scalato la classifica italiana e ha raggiunto la terza posizione su iTunes per una settimana, in seguito al contratto con Bang Record di DJ ROSS su cui ha pubblicato il suo scorso brano “MAMACITA”, arrivato alla quinta posizione nella Dance Chart su iTunes, supportato da radio nazionali e da artisti tra cui Olly James, Smoothies, Luca Testa, Luis Rodriguez e tanti altri, è pronto per tornare in scena in questo nuovo anno!

“Alone (Na Na Na)” è il titolo della sua nuova canzone su Bang Record,

in collaborazione con la cantante londinese Liz Jai, disponibile su tutti i digital stores e Spotify. Un mix di influenze dance e pop che determinano un brano molto energico e allo stesso tempo coinvolgente e radiofonico.

L’artista con “Alone (Na Na Na)”, si unisce al pubblico che in questo momento ha ancora più voglia di tornare a divertirsi senza troppi pensieri, auspicando ad un 2021 ricco di party e festival in cui si potrà ballare anche grazie al suo sound, molto accattivante per le radio e per i club.

“Il mio nuovo singolo concentra tutte le sua forze nelle sue sonorità, avvicinando l’ascoltatore sia al genere Dance/Pop che all’House”.

La nuova produzione di Simone Rossi è già supportata da artisti del calibro di

JEWELZ & SPARKS, Alex Nocera, Danilo Seclì, BOTTEGHI, Djs From Mars, Dino Brown, è in rotazione su radio nazionali ed ha raggiunto a poche ore dall’uscita la nona posizione (Top 10) nella chart dance italiana su iTunes.

SPOTIFY

https://open.spotify.com/track/2LLCTzN3DtkeCNRLg4ZGRi