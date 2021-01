Marracash annuncia un cofanetto esclusivo: conterrà il nuovo disco. Il rapper pubblica “Persona – Vynil Deluxe Box”, un progetto che raccoglie 4 vinili

Marracash aveva annunciato la sua intenzione di voler riempire il 2021 di nuova musica e non ha deluso le aspettative. Il rapper inizia a realizzare il suo proposito il 26 febbraio con uno speciale cofanetto. Sarà disponibile da quella data “Persona – Vynil Deluxe Box”, un progetto che raccoglie 4 vinili. Uno per ogni platino ottenuto per il progetto uscito il 31 ottobre 2019.

Tre di questi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), conterranno tutte le tracce di “Persona”, comprese “Neon – Le ali” feat Elisa e “Sport + muscoli (rmx)” feat Lazza, Paky, Luchè e Taxi B, per la prima volta disponibili anche su supporto fisico. L’ultimo regalerà, in anteprima assoluta, il nuovo disco autografato, la cui data d’uscita sulle piattaforme e come CD non è ancora stata rivelata.

Marracash, insomma, fa un regalo grandissimo ai suoi fedelissimi e festeggia i risultati ottenuti nell’ultimo anno. “Persona” è l’album più venduto del 2020 e ha esordito al primo posto della classifica dei dischi più venduti alla sua uscita, rimanendoci per due settimane consecutive. Debutto in cima alle chart anche dei vinili e della top singoli, con 12 pezzi nelle prime 13 posizioni.

Inoltre, il disco ha superato i 450 milioni di stream e, già nelle prime 24 ore dall’uscita, aveva dominato la top 50 Italia di Spotify con 15 pezzi nelle prime 16 posizioni, la global di Spotify con ben 6 brani, nonché la vetta di tutte le piattaforme digitali. Attualmente tutti i brani di “Persona” hanno conquistato certificazioni. Il deluxe box è disponibile in preorder.