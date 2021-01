Gli Umarells nello Zingarelli 2021 e sul Times

Cinque anni fa pensionati appassionati di cantieri protagonisti della campagna di Burger King: oggi gli Umarells finiscono nel nuovo Zingarelli e sul Times

“Pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono”.

Ecco la definizione di “Umarell” che per la prima volta si può leggere sul vocabolario Zingarelli, edizione 2021 e che proprio in questi giorni ha attirato l’attenzione della stampa britannica, uscendo sulle pagine del più famoso quotidiano londinese, il Times.

Link: https://www.thetimes.co.uk/article/umarell-italys-passionate-pensioners-enter-dictionary-qlrmpm3kb

Il settore della comunicazione e in particolare l’agenzia creativa The Big Now (oggi parte del gruppo dentsu con il nome di The Big Now/mcgarrybowen) aveva già ‘consacrato’ e portato all’attenzione nazionale e internazionale il termine coniato nel 2007 dallo scrittore bolognese Danilo Masotti.

Risale infatti al 2016 la campagna di comunicazione “King of Umarells” ideata per comunicare e rendere notiziabile l’apertura di 300 nuovi ristoranti di Burger King in Italia che vide protagonisti cinque pensionati appassionati di cantieri chiamati a supervisionare per una giornata intera un cantiere aperto della nota catena di fast food.

Emanuele Nenna, CEO di The Big Now/mcgarrybowen, dichiara: “Ci è sempre piaciuto studiare il presente per anticipare il futuro. Cinque anni fa, con la campagna #KingofUmarells di Burger King, siamo stati i primi – e ad oggi gli unici – a fare dei pensionati appassionati di cantieri i protagonisti di una campagna pubblicitaria”.

Il video, pubblicato nell’aprile 2016 sulla pagina Facebook di Burger King Italia (https://www.facebook.com/BurgerKingItalia/videos/1090398011004004) in poche settimane generò oltre 3 milioni di visualizzazioni, fino a superare le barriere nazionali e facendo parlare del progetto blog e testate online di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, fino al Giappone.