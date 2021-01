Il Tre annuncia il suo primo album

Il primo album de Il Tre è pronto: “Lo faccio adesso e lo faccio per me e per chi non ha un posto in questo mondo”

Il Tre ha scelto i social per annunciare l’arrivo del suo primo album ufficiale. Dopo tanti singoli, il rapper è pronto per un progetto che, scrive l’artista al secolo Guido Luigi Senia, “faccio per me e per chi non ha un posto in questo mondo”. Ancora sconosciuta la data effettiva di pubblicazione del disco.



Ecco la lettera de Il Tre ai fan, riportata dalla Dire Giovani (www.diregiovani.it):

“Volevo solo trovare un posto nel mondo e guarda che cosa ho costruito. Tu ce l’hai un posto nel mondo? Sì, insomma un posto tuo, un posto dove ti senti protetto. Quante volte l’ho cercato, disperato, sentendomi abbandonato a me stesso. A 13 anni cercavo qualcuno che mi capisse, a 18 anni ero io che non capivo loro. E adesso? Non lo so più. Non so cosa mi sia successo in questi anni, credimi non sono più io. Forse un po’ sono cambiato, sì assolutamente sono cambiato. Ho capito che l’amore spesso è un inganno, che il futuro te lo scrivi negli anni più immaturi della tua vita e che il tempo non torna indietro, perciò se devi farlo fallo adesso, dopo è troppo tardi. E quindi sai che c’è? Io lo faccio adesso e lo faccio per me e per chi non ha un posto in questo mondo”.