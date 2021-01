Venerus debutta con l’album “Magica Musica”

Venerus annuncia il suo album di debutto “Magica Musica”: dal 19 febbraio una vera e propria esplorazione verso mondi magici e atmosfere sognanti

Dopo una lunga lista di singoli e collaborazioni, Venerus è pronto per regalare ai fan il suo primo disco. Il cantautore si butta in una nuova avventura dal titolo “Magica Musica”, fuori il 19 febbraio e da oggi disponibile in preorder nell’edizione vinile e cd.

Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale. Si tratta di un’esplorazione verso mondi magici e atmosfere sognanti, alla scoperta di nuove dimensioni.

In “Magica Musica”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito.

Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus nel suo disco di esordio esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo.