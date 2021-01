Variante brasiliana del Covid: 3 casi in Abruzzo

Covid, variante brasiliana anche in Abruzzo: tre casi a L’Aquila. Sono stati riscontrati il 18 gennaio: si tratta di una famiglia tornata proprio dal Paese sudamericano

È arrivata anche in Abruzzo la variante brasiliana del Covid-19. La notizia l’ha data il governatore Marco Marsilio nel corso del Consiglio regionale. A sequenziare i tre casi di variante brasiliana, ha spiegato, è stato l’Istituto zooprofilattico di Teramo con i casi riscontrati il 18 gennaio a Poggio Picenze (L’Aquila). Si tratta di una famiglia tornata proprio dal Brasile, come spiega la Dire (www.dire.it). “La speranza – ha aggiunto Marsilio – è che questa individuazione abbia permesso di isolare il caso. Entro pochi giorni sarà testata l’efficacia del vaccino Pfizer sulla variante. La Asl, già informata – ha concluso – sta già provvedendo a fare i tamponi e il tracciamento”.

Il caso di Varese

L’Istituto Superiore di Sanità Dip. Malattie Infettive, è in attesa del campione proveniente da Varese per poter completare la sequenza dell’intero genoma al fine di confermare che si tratti della cosiddetta “variante brasiliana” come emerso dalle prime analisi. Presso ISS verrà eseguita anche la coltivazione del ceppo virale. L’individuazione, avvenuta presso il Laboratorio di Microbiologia, ospedale di circolo e fondazione macchi di Varese e l’Ats Insumbria, mostra la capacita’ di identificazione e controllo della rete di sorveglianza italiana. L’isolamento è avvenuto in una persona di rientro dal Brasile che è stata sottoposta a tampone e screening genetico per la ricerca di varianti di SARS -CoV-2.