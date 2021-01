Rebelle Edizioni porta “Le figlie di Ys” in libreria

Con Le figlie di Ys si apre ufficialmente il catalogo di pubblicazioni a fumetti fantasy e young adult di Rebelle Edizioni. Il romanzo grafico, in tutte le librerie italiane dal 27 gennaio come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una lettura avvincente sulle dinamiche di potere e sugli intrighi di palazzo. Un fumetto ‘young adult’ la cui sceneggiatura del romanziere americano M.T. Anderson riprende la leggenda bretone dell’isola di YS. I disegni, dell’illustratrice Jo Rioux, mettono in scena la spettacolarità e il dramma dei momenti più concitati della storia.